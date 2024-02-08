«Атлетико» уступил «Атлетику» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

«Атлетико» потерпел поражение от «Атлетика» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Единственный гол забил Алехандро Беренгер на 25-й минуте.
Ответная игра состоится 29 февраля в Бильбао.
«Атлетико» потерпел поражение от «Атлетика» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Единственный гол забил Алехандро Беренгер на 25-й минуте.
Ответная игра состоится 29 февраля в Бильбао.
Бильбао в этом сезоне показывает хорошие результаты и игру .
Атлетико в последнее время забуксовал .
Бильбао в этом сезоне показывает хорошие результаты и игру .
Атлетико в последнее время забуксовал .
Должно же им хотя бы когда-нибудь не повезти.
Должно же им хотя бы когда-нибудь не повезти.
Семён с Компанией и в Бильбао может местным навтыкать полную авоську..., тем более в составе АМ есть кем.
Семён с Компанией и в Бильбао может местным навтыкать полную авоську..., тем более в составе АМ есть кем.
Не в первый раз замечено !
Не в первый раз замечено !
Мои поздравления болельщикам Атлетик.
Мои поздравления болельщикам Атлетик.