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«Атлетико» уступил «Атлетику» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

сегодня, 01:29
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Атлетико» потерпел поражение от «Атлетика» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).

Единственный гол забил Алехандро Беренгер на 25-й минуте.

Ответная игра состоится 29 февраля в Бильбао.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 12:08
Ждал нулей , но победа Бильбао не выглядит сенсацией.
Бильбао в этом сезоне показывает хорошие результаты и игру .
Атлетико в последнее время забуксовал .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 11:59
Как-то это притянуто за уши, что нет серьезных соперников, у АТМ такие же результаты в чемпионате плюс-минус, что и у "Атлетика") К тому же Диего уже исчерпал лимит своего везения - в трёх матчах подряд с "Реалом" в Суперкубке, Кубке и чемпионате ему во всех трёх матчах везло - в Суперкубке и Кубке фактор Кепы/Лунина, которые не только пропустили все удары, но и каждый сами создали голы себе, и в чемпионате опять нереализация + не поставивший хотя бы одну железную пенку в их ворота судья + фактор Начо, который опять заснул на поле.

Должно же им хотя бы когда-нибудь не повезти.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:20, ред.
Атлетико в этом году вроде в порядке, но местами оступается на ровном месте. В ситуации когда не осталось серьезных соперников, снова рискует остаться без кубка.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:41
Атлетик дома не проиграет - это точно!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:08
Ответная будет знатная вечеринка....)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:07
В гостях разберем их на кусочки!
therapy
therapy ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:19
Если моменты будут использовать, но на поле Бильбао многим тяжело играть, всегда была домашней командой.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:14
Так-так. «Атлетико» проиграл «Атлетику». Кажется, ничего не перепутали...:))) А ведь выезд в Бильбао будет сложным. Симеоне испортил себе жизнь в Кубке Испании...
svg5qq85j4rc
svg5qq85j4rc
сегодня в 09:10
Есть второй матч, а всякое может случиться.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
сегодня в 08:36
Желаю Атлетику выйти в финал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:28, ред.
Зря тут матрасников "хоронят" раньше времени.
Семён с Компанией и в Бильбао может местным навтыкать полную авоську..., тем более в составе АМ есть кем.
adekvat
adekvat ответ therapy (раскрыть)
сегодня в 08:19
Справятся если захотят.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:02
Счет скользкий, еще ничего не решено.
vnj726ab4q3z
vnj726ab4q3z
сегодня в 07:44
Матрасники позорники,с таким составом проиграли,да ещё и дома
8t75cqp5bydf
8t75cqp5bydf
сегодня в 07:27, ред.
На Сан Мамесе в високосный день будет очень жарко
wmn2zgxjaa7m
wmn2zgxjaa7m
сегодня в 07:26
Очень неожиданный результат с учётом того, что в домашних матчах чемпа у мадридцев нынче была лишь одна ничья при остальных победах
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:15
Даёшь баскское дерби в финале!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:22, ред.
Эти ребята очень круты !
Не в первый раз замечено !
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 05:54
Красава баски!
therapy
therapy
сегодня в 05:22
Ох Атлетико будет не просто в Бильбао, но возможностей у Мадрида было забить...но не фартит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:36
Атлетик кубковый боец .
Мои поздравления болельщикам Атлетик.
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