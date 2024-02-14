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Гвардиол выбыл на 2-3 недели

вчера, 11:20

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол пропустит от двух до трёх недель из-за травмы голеностопа. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 22-летний хорват провёл 27 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Гвардиола в 80 миллионов евро.

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:10
всё будет хорошо, однозначно
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:58
Неприятность, от которой никто из футболистов не застрахован...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:53
Ну у МС есть кому его заменить... Йошко здоровья и быстрого восстановления.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:29
Неужели до сих пор последствия ЧМ-22?.. Хе.. Пусть выздоравливает..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
Это не страшно. Там еще у Грилиша и Бернардо травмы, лишь бы не серьезные.
Гость
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