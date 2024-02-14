Гвардиол выбыл на 2-3 недели

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вчера, 11:20

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии пропустит от двух до трёх недель из-за травмы голеностопа. Об этом сообщил главный тренер «горожан» .

Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 22-летний хорват провёл 27 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Гвардиола в 80 миллионов евро.

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов.