Гвардиол выбыл на 2-3 недели

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол пропустит от двух до трёх недель из-за травмы голеностопа. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» из «РБ Лейпциг» в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 22-летний хорват провёл 27 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Гвардиола в 80 миллионов евро.
Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в 1/8 финала Лиги чемпионов.