Защитник ПСЖ возвращается к тренировкам

Нуну Мендеш возвращается к тренировкам с «Пари Сен-Жермен».
Португальский защитник сможет выйти на поле в ближайшие недели.
Мендеш не играл с прошлого сезона из-за травмы.
Нуну Мендеш возвращается к тренировкам с «Пари Сен-Жермен».
Португальский защитник сможет выйти на поле в ближайшие недели.
Мендеш не играл с прошлого сезона из-за травмы.
Тяжело наверное, когда тебя игнорят два дня, приходится всё самому, всё самому!)
Тяжело наверное, когда тебя игнорят два дня, приходится всё самому, всё самому!)