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Защитник ПСЖ возвращается к тренировкам

вчера, 13:49

Нуну Мендеш возвращается к тренировкам с «Пари Сен-Жермен».

Португальский защитник сможет выйти на поле в ближайшие недели.

Мендеш не играл с прошлого сезона из-за травмы.

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shlomo
shlomo
вчера в 13:52
На долго вылетел из обоймы.... посмотрим в какой он форме находится, если выпустят на поле.
vqf9564h3kjz
vqf9564h3kjz ответ M1a2n3a4n5a (раскрыть)
вчера в 13:52
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