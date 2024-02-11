Стало известно, сколько пропустит Беллингем

В «Реале» ожидают, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок левого голеностопа. Данную травму игрок получил в матче 24-го тура Ла Лиги.
Таким образом, Беллингем может вернуться в строй к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».
Ну а все остальные будут биться за второе место в Финале....
И жребий им в помощь...
Ну а все остальные будут биться за второе место в Финале....
И жребий им в помощь...
Такой, к примеру, клуб как Порту вполне способен Арсенал отправить в нокаут.
Да и ПСЖ, который я вчера видел, показал что 1/4 для них - вполне по зубам и не предел мечтаний...
Такой, к примеру, клуб как Порту вполне способен Арсенал отправить в нокаут.
Да и ПСЖ, который я вчера видел, показал что 1/4 для них - вполне по зубам и не предел мечтаний...
Поэтому пусть лучше до конца выздоровеет и к 1/4 в оптимальной форме подойдет.
Поэтому пусть лучше до конца выздоровеет и к 1/4 в оптимальной форме подойдет.
Что то подопечные Розе сейчас не очень...
6 последних матчей в Бундеслиге - лишь 1 победа...
Что то подопечные Розе сейчас не очень...
6 последних матчей в Бундеслиге - лишь 1 победа...