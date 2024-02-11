Стало известно, сколько пропустит Беллингем

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вчера, 16:03

В «Реале» ожидают, что полузащитник сборной Англии пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок левого голеностопа. Данную травму игрок получил в матче 24-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Беллингем может вернуться в строй к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».