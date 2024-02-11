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Стало известно, сколько пропустит Беллингем

вчера, 16:03

В «Реале» ожидают, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок левого голеностопа. Данную травму игрок получил в матче 24-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Беллингем может вернуться в строй к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 20:24
Шанс для Гюлера получить немного игровой практики
ABir
ABir
вчера в 19:10
Здоровья Джуду!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:32
Бронируете место в финале для МС? А как же Реал? Британцев ставите выше?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:30
В Порту не верю. Надеюсь на победу Арсенала. Не знаю, возможно, Порту укрепился зимой. Тот, Порту, что я видел осенью- меня не впечатлил. ПСЖ не видел, и честно сказать- не интересуюсь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:03
Я как бы заранее одно финальное место подразумеваю за МС....
Ну а все остальные будут биться за второе место в Финале....
И жребий им в помощь...
112910415
112910415
вчера в 17:08
с Лейпцигом разберутся и без него, если что !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:06, ред.
Сдаётся мне..., без сенсаций не обойдётся.
Такой, к примеру, клуб как Порту вполне способен Арсенал отправить в нокаут.
Да и ПСЖ, который я вчера видел, показал что 1/4 для них - вполне по зубам и не предел мечтаний...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:42
Ведущие игроки, у Гварда- после травм. Думаю, раскачаются, наберут кондиции и попрут. МС- силен!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:39
Пока, Гвард не впечатляет. Но уверен, еще заявит о себе. Состав приличный, тренер известный, так что- всё впереди!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38
А как же квадрупл Гвардиолы???
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:36
По всем данным- должны пройти. Розе- талантливый парень, но Реал сильней, по всем показателям- включая, конечно тренера. Хотел бы, увидеть финал Реал-Интер.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:28
Это большая потеря для Реала.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 16:27
ох как знакомо это повреждение, в этом случае лучше 3 недели не играть, чем 2
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:24
Не стоит ему чрезмерно форсировать сроки восстановления. С Лейпцигом, положим, и без него справятся, а вот дальше...
Поэтому пусть лучше до конца выздоровеет и к 1/4 в оптимальной форме подойдет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:24
Думаю мадридцы перешагнут Лейпциг не заметив....
Что то подопечные Розе сейчас не очень...
6 последних матчей в Бундеслиге - лишь 1 победа...
m3e33s8jkr5s
m3e33s8jkr5s
вчера в 16:20
Здоровья Джуджу и ждём возвращения в строй
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:19
Они не показали, они напомнили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:16, ред.
В Чемпионате показали кто хозяин....а к домашней ответочке ЛЧ Беллингем восстановится...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:12
Это немного, ниче страшного
Гость
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