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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ близок к согласованию контракта с защитником «Лилля»

вчера, 13:23

«Пари Сен-Жермен» практически достиг устной договорённости по условиям личного контракта с защитником «Лилля» и молодёжной сборной Франции Лени Йоро. Также с игроком продолжают общаться: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал».

Йоро является воспитанником «Лилля». Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне во всех турнирах центральный защитник сыграл 28 матчей, забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего француза в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:58
Хороший Левонид, надоть брать!)
v725x8eh8uxh
v725x8eh8uxh
вчера в 13:41
Деньгами молодежь ПСЖ убедить может.
a56g3jez372f
a56g3jez372f
вчера в 13:38
Не надо губить ещё одну карьеру
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:36
Лени всегда мечтал играть за ПСЖ и скорее станет игроком ПСЖ.
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