ПСЖ близок к согласованию контракта с защитником «Лилля»

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вчера, 13:23

«Пари Сен-Жермен» практически достиг устной договорённости по условиям личного контракта с защитником «Лилля» и молодёжной сборной Франции . Также с игроком продолжают общаться: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал».

Йоро является воспитанником «Лилля». Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне во всех турнирах центральный защитник сыграл 28 матчей, забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего француза в 25 миллионов евро.