«Реал» может вернуть Эдегора

«Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к полузащитнику «Арсенала» и сборной Норвегии Мартину Эдегору. Однако отмечается, что осуществить трансфер в ближайшее трансферное окно будет крайне сложно.
Эдегор перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2021 году. Его контракт с лондонским клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 90 миллионов евро.
У Арсенала весь основной костяк имеет контракты до 2027-2028 года, и если к тому времени клуб ничего не добьется, то думаю к сезону 26/27 многие игроки покинут клуб. А если к примеру клуб возьмет АПЛ, возьмет несколько внутренних кубков, плюс будет удачно выступать в ЛЧ, то думаю и желание покидать клуб у игроков не возникнет
У Арсенала весь основной костяк имеет контракты до 2027-2028 года, и если к тому времени клуб ничего не добьется, то думаю к сезону 26/27 многие игроки покинут клуб. А если к примеру клуб возьмет АПЛ, возьмет несколько внутренних кубков, плюс будет удачно выступать в ЛЧ, то думаю и желание покидать клуб у игроков не возникнет