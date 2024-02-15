Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Реал» может вернуть Эдегора

вчера, 12:58

«Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к полузащитнику «Арсенала» и сборной Норвегии Мартину Эдегору. Однако отмечается, что осуществить трансфер в ближайшее трансферное окно будет крайне сложно.

Эдегор перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2021 году. Его контракт с лондонским клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 90 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» вновь попытается подписать молодого игрока «Сандерленда»
Вчера, 21:56
СлухиМбаппе сообщил руководству ПСЖ, что уйдёт летом как свободный агент
Вчера, 19:34
СлухиДэвис готов перейти в «Реал»
Вчера, 17:56
Алейш Гарсия оценил слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны»
Вчера, 17:14
СлухиЛетом «Барселона» намерена подписать левого вингера
Вчера, 15:37
Слухи«Эвертон» готов продать действующего победителя молодёжного Евро
Вчера, 13:39
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:40
Сложно говорить об этом. Сейчас, Эдегор мозг команды, художник, воплотитель мыслей Артеты в поле, всё идет через него! Если он уйдет сейчас(по окончании этого сещона), то у команды могут возникнуть огромные проблемы, а если допустим он уйдет через пару сезонов, то думаю, к тому времени уже будут подыскивать замены всем лидерам и Эдегору в том числе.
У Арсенала весь основной костяк имеет контракты до 2027-2028 года, и если к тому времени клуб ничего не добьется, то думаю к сезону 26/27 многие игроки покинут клуб. А если к примеру клуб возьмет АПЛ, возьмет несколько внутренних кубков, плюс будет удачно выступать в ЛЧ, то думаю и желание покидать клуб у игроков не возникнет
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:26
Насколько большой потерей станет его переход если он состоится?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:32
Исключать такое конечно же нельзя, но мне кажется, что как минимум, годика два еще Мартин проведет в Арсенале. В Лондоне Эдегор счастлив, он является капитаном весьма интересной команды и так же как все игроки Арсенала желает добиться чего то значимого с этой командой! Арсенал постепенно "обрастает мускулами" и имеет неплохие шансы завоевать что то серьезное. А вот если в близжайшие несколько лет Арсенал так и не сможет добиться чего то значимого, то думаю многие захотят покинуть команду
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:24
Мне даже тяжело такое комментить, куда в "Реал" ещё полузащитников? Там креатива и без Эдегора навалом.

И с каких пор вообще анонимный аккаунт Твиттера - источник новостей. Я уже помню, комментил один бред в стиле "Куртуа перейдёт в "Зенит" в обмен на Гойло с доплатой", так там тоже этот аккаунт был источником, они не просто там фейки лепят, а деж правдоподобные не могут придумать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:16
Эдегору и в Арсенале хорошо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:01
Если он захочет вернутьсч в Реал,но попробовать можно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 