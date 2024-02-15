«Реал» может вернуть Эдегора

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вчера, 12:58

«Реал» и «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к полузащитнику «Арсенала» и сборной Норвегии . Однако отмечается, что осуществить трансфер в ближайшее трансферное окно будет крайне сложно.

Эдегор перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2021 году. Его контракт с лондонским клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 90 миллионов евро.