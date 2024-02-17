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Зиркзее: «Уверен, что у Бога есть план для меня»

вчера, 09:22

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее высказался о своей судьбе.

Умение играть в футбол мне подарил Бог, и я не намерен растрачивать свой талант. Уверен, что у Бога есть план для меня.

«Сан-Сиро» – великолепная арена. Когда играешь здесь хорошо против «Милана» или «Интера», испытываешь невероятный восторг.

По слухам, у игрока есть варианты продолжения карьеры в Англии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:46
парень не только разговоры разговаривает, он действует разумно !
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:21
Джошуа умный парень, не стал сидеть на лавке большого клуба, а ушел развиваться при чем не в самый сильный клуб, и как оказалонь не прогадал. И игрок, и Болонья приятно удивляют в этом сезоне, и к игроку уже проявляют интерес несколько больших клубов, в том числе и Арсенал.
Джошуа високий парень за 190 см роста, но он не типичный центрфорвард который ждет навесы в штрашной, он очень пластичный, техничный игрок, любит смещаться на фланги. Так что думаю летом Болонья хорошенько заработает на нем
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:09
Бывает....
Только на него и надеешься....
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:06, ред.
Но кайф самый лучший, по-моему, "план"
Только он опустошает карман
Деньги спустил как последний лопух
Все-таки прав был медведь Винни-Пух
Ведь "план" - это очень уж хитрый предмет
Всякая вещь или есть, или нет
А план - я никак не пойму, в чем секрет
Он если есть - то его сразу нет.
ra2hugkmzy29
ra2hugkmzy29
вчера в 10:45
Надо верить в свои силы а не надеяться на Бога.!
therapy
therapy
вчера в 10:23
У Бога на всех свои планы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:54
Зиркзее: «Уверен, что у Бога есть план для меня» .
Не помешала бы и экскурсия к психиатру !))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:52
Хороший нападающий, можно сказать универсал. Но еще поработать над собой надо. 5е место Болоньи и его заслуга.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:40
Надо сказать , что у Зиркзее своеобразная вера в Бога...)
92g84puc2j7e
92g84puc2j7e
вчера в 09:38
Хороший нападающий, желающие на него найдутся
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