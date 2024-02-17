Зиркзее: «Уверен, что у Бога есть план для меня» .

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее высказался о своей судьбе.
Умение играть в футбол мне подарил Бог, и я не намерен растрачивать свой талант. Уверен, что у Бога есть план для меня.
«Сан-Сиро» – великолепная арена. Когда играешь здесь хорошо против «Милана» или «Интера», испытываешь невероятный восторг.
По слухам, у игрока есть варианты продолжения карьеры в Англии.
Джошуа високий парень за 190 см роста, но он не типичный центрфорвард который ждет навесы в штрашной, он очень пластичный, техничный игрок, любит смещаться на фланги. Так что думаю летом Болонья хорошенько заработает на нем
Джошуа високий парень за 190 см роста, но он не типичный центрфорвард который ждет навесы в штрашной, он очень пластичный, техничный игрок, любит смещаться на фланги. Так что думаю летом Болонья хорошенько заработает на нем