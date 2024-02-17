Зиркзее: «Уверен, что у Бога есть план для меня» .

Нападающий «Болоньи» высказался о своей судьбе.

Умение играть в футбол мне подарил Бог, и я не намерен растрачивать свой талант. Уверен, что у Бога есть план для меня.

«Сан-Сиро» – великолепная арена. Когда играешь здесь хорошо против «Милана» или «Интера», испытываешь невероятный восторг.