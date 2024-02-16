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Каррагер рассказал, кто может остановить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

вчера, 18:26

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах английских клубов в Лиге чемпионов:

На самом деле я думаю, что команда, которая могла бы иметь шанс против них («Манчестер Сити») это «Арсенал». Да, пока они ничего не выиграли, но они очень хороши. Я думаю, «Арсенал» бы обыграл «Баварию» и ПСЖ. С «Реалом» бы у них могли возникнуть проблемы, так как они давно там не выступали. Но, думаю, у «Арсенала» есть шанс.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:48
Последние 10 игр МС-Арсенал....(за 3,5 года)
8 побед МС.....

Нет сейчас команды остановившей бы МС...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:16
Арсенал не сыграл с топами, а матч в АПЛ нельзя считать показательным против МС. Арсенал играет интересно, но пройти МС сейчас будет сложно, так как МС скорее всего просто так уже не отдаст матч в ЛЧ.
Возможно остановить МС сможет Реал.
Но если Арсенал пройдёт МС, это будет потенциально означать победу в ЛЧ для Арсенала, что сложно представить, так как для Арсенала это всегда было сложно. Но если Арсенал пройдёт МС, то безусловно они заслуживают победу в ЛЧ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:15
Реал и Арсенал вполне могут остановить Сити
drug01
drug01
вчера в 18:38
Какой Арсенал? МС команда бронь, зубы можно поломать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:29
МС в лч может и сам себя остановить))
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