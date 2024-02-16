Каррагер рассказал, кто может остановить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах английских клубов в Лиге чемпионов:
На самом деле я думаю, что команда, которая могла бы иметь шанс против них («Манчестер Сити») это «Арсенал». Да, пока они ничего не выиграли, но они очень хороши. Я думаю, «Арсенал» бы обыграл «Баварию» и ПСЖ. С «Реалом» бы у них могли возникнуть проблемы, так как они давно там не выступали. Но, думаю, у «Арсенала» есть шанс.
8 побед МС.....
Нет сейчас команды остановившей бы МС...
8 побед МС.....
Нет сейчас команды остановившей бы МС...
Возможно остановить МС сможет Реал.
Но если Арсенал пройдёт МС, это будет потенциально означать победу в ЛЧ для Арсенала, что сложно представить, так как для Арсенала это всегда было сложно. Но если Арсенал пройдёт МС, то безусловно они заслуживают победу в ЛЧ.
Возможно остановить МС сможет Реал.
Но если Арсенал пройдёт МС, это будет потенциально означать победу в ЛЧ для Арсенала, что сложно представить, так как для Арсенала это всегда было сложно. Но если Арсенал пройдёт МС, то безусловно они заслуживают победу в ЛЧ.