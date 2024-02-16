Каррагер рассказал, кто может остановить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» высказался о шансах английских клубов в Лиге чемпионов:

На самом деле я думаю, что команда, которая могла бы иметь шанс против них («Манчестер Сити») это «Арсенал». Да, пока они ничего не выиграли, но они очень хороши. Я думаю, «Арсенал» бы обыграл «Баварию» и ПСЖ . С «Реалом» бы у них могли возникнуть проблемы, так как они давно там не выступали. Но, думаю, у «Арсенала» есть шанс.