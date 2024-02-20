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Годин возобновил карьеру и перешёл в «Поронгос»

вчера, 20:21

Экс-защитник «Атлетико», «Интера» и ряда других клубов Диего Годин возобновил игровую карьеру и подписал контракт с «Поронгосом» из Уругвая.

Футболист становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Со сборной Уругвая Годин взял Кубок Америки в 2011 году.

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Все комментарии
zw2747698nkg
zw2747698nkg
вчера в 21:43
Результаты очень хорошие, но это конечно не предел..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:57, ред.
Я не знаю, справедливо ли говорить, что он продолжил карьеру, учитывая, что "Поронгос" - любительский клуб, который играет в чемпионате штатика Флорес, где всего 26 тыс жителей.

Так-то и Саенко, как пишут, играет в Воронежской Лиге, а это всё-таки уровень куда выше чемпионата посёлка)) Да минимум 50% бывших наших футболистов гоняют лысого, который полиуретановый) Но я чёт не слышал, чтобы это возобновлением карьеры называлось.
f72negkzug2t
f72negkzug2t
вчера в 20:35
Классный защитник,со славной карьерой
Гость
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