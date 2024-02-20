Годин возобновил карьеру и перешёл в «Поронгос»

Экс-защитник «Атлетико», «Интера» и ряда других клубов Диего Годин возобновил игровую карьеру и подписал контракт с «Поронгосом» из Уругвая.
Футболист становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Со сборной Уругвая Годин взял Кубок Америки в 2011 году.
Так-то и Саенко, как пишут, играет в Воронежской Лиге, а это всё-таки уровень куда выше чемпионата посёлка)) Да минимум 50% бывших наших футболистов гоняют лысого, который полиуретановый) Но я чёт не слышал, чтобы это возобновлением карьеры называлось.
Так-то и Саенко, как пишут, играет в Воронежской Лиге, а это всё-таки уровень куда выше чемпионата посёлка)) Да минимум 50% бывших наших футболистов гоняют лысого, который полиуретановый) Но я чёт не слышал, чтобы это возобновлением карьеры называлось.