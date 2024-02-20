Годин возобновил карьеру и перешёл в «Поронгос»

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вчера, 20:21

Экс-защитник «Атлетико», «Интера» и ряда других клубов возобновил игровую карьеру и подписал контракт с «Поронгосом» из Уругвая.

Футболист становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА .

Со сборной Уругвая Годин взял Кубок Америки в 2011 году.