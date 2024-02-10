Без паники и «эффекта домино». Английские клубы тратили зимой неприлично мало

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сегодня, 19:17

У этого есть рациональное объяснение.

Зимнее трансферное окно в Европе закрыто, однако его обсуждения продолжаются. Даже отсутствие громких сделок само по себе является поводом задуматься: а нет ли каких-то новых тенденций? Особенно показательна в этом плане Англия, где принято вести статистический учет всего подряд. Самая богатая лига мира удивила отсутствием ярких трансферов. Особенно это бросается в глаза на фоне прошлого года.

Если в январе 2023-го клубы АПЛ потратили на трансферы 815 миллионов фунтов стерлингов, то в январе 2024-го – всего 100 миллионов. Падение кажется нереально большим. И нехарактерным для современного футбола в принципе. Мы привыкли, что каждый год ставятся новые и новые рекорды по трансферам. Так в чем же дело? И можно ли считать этот январь показательным?

1. Январская осторожность

Уже не раз говорилось о том, что сделки в январе – это плохая идея. Трансферы посреди сезона редко оказываются удачными, поэтому клубы предпочитают их избегать без острой необходимости. Слабые игроки никому не нужны, а сильных посреди сезона без адекватной замены никто отпускать не хочет. В лучшем случае найдется вариант с арендой, что и практиковали этой зимой. Так что скорее прошлый январь был исключением. А этот – нормой поведения.

2. Эффект «Челси»

В значительной степени данные за январь 2023 года были искажены влиянием рекордных трат «Челси». Лондонцы потратили 265 миллионов фунтов. Это больше, чем все клубы АПЛ в январе 2020-го (220 млн фунтов) и в январе 2019-го (205 млн фунтов). Годы пандемии мы в расчет не берем. Там весь рынок был искажен. Получается, что не этот год стал особенным, а прошлый. Но даже по сравнению с предыдущими годами в январе 2024-го было слишком спокойно.

3. Отсутствие «эффекта домино»

Тут стоит вернуться к первому пункту. Если какой-то клуб все-таки уговаривает другую сторону продать сильного футболиста, то продавшему нужно срочно искать замену. И так далее. Начинается цепная реакция. Один крупный трансфер может вызвать «эффект домино», и деньги отправятся в оборот. Если нет стартового рывка – ничего такого не случится.

Например, решил бы «Арсенал», что ему нужен центрфорвард. И купил бы за 100 млн фунтов Исака у «Ньюкасла». «Сороки» бросились бы искать замену и потратили бы 60 млн фунтов на Соланке из «Борнмута», а последний купил бы, допустим, за 30 млн Матета из «Кристал Пэлас». Тот, в свою очередь, приобрел бы за 20 млн Адебайо из «Лутона», а он заплатил бы 5 млн «Шеффилд Юнайтед» за Макберни. В итоге всего лишь одна сделка породила бы целую цепочку с суммарными тратами в 215 млн фунтов. Как раз в тренде предыдущих лет.

4. Финансовые правила

В Англии существует собственный аналог финансового фэйр-плей, про который мало кто знал. До нынешнего сезона. Показательное наказание «Эвертона», с которого сняли десять очков, дало понять, что у руководства лиги твердые намерения жестко следить за соблюдением правил перерасхода средств и карать за нарушения. Это охладило некоторые горячие умы, которые в других условиях рванули бы потратить лишние десятки миллионов фунтов. Кроме того, лига ввела режим ускоренного контроля, при котором наказание за нарушения в текущем сезоне выносится до его завершения. По этой ускоренной процедуре уже заведены новые дела на «Ноттингем Форест» и «Эвертон», кстати. Другие затаились и лишний раз не дергаются, чтобы на них карающее око не взглянуло.

5. Топы воздержались

Обычно уже описанную выше цепную реакцию трат запускает какой-нибудь топ-клуб. Но этой зимой все по разным причинам воздержались. «Челси» и «Ньюкасл» находятся в переходном периоде и взяли паузу на приведение дел в порядок. «Манчестер Юнайтед» готовится к масштабным перестановкам летом в руководстве. У «Ливерпуля» тоже будет новый главный тренер и футбольный директор. Было бы странно заниматься сейчас крупными тратами, не имея фигур, которые будут определять игру команды уже через полгода.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» серьезно потратились прошлым летом, а их турнирное положение говорит, что нет острой необходимости в больших инвестициях зимой. Клубы, которые традиционно вливают большие деньги в систему сделок АПЛ , на этот раз остались в стороне.

6. Нет «пожара» внизу

Но иногда цепочка трат запускается снизу. Это происходит, когда какой-то обеспеченный клуб неожиданно оказывается под угрозой вылета. Он судорожно начинает закупаться посреди сезона. Таким клубом в другие годы был бы «Эвертон» на нынешнем месте. Но он под расследованием и тратить не может. А у других нет либо мотивов, либо денег для так называемых панических покупок.

«Шеффилд Юнайтед» и «Бернли» уже будто смирились со своим вылетом, они сильно отстали, а просвета нет. Почти наверняка компанию им составит такой же скромный «Лутон Таун». Получается, что формально хоть в турнирной таблице интрига есть, но она скорее математическая, чем реальная. Обитающие в опасности «Эвертон» и «Ноттингем Форест» должны оглядываться на законников, поэтому тратить не могут. А те, кто выше, уже ощущают себя в безопасности в таком окружении.

7. Зимняя случайность

А еще январское трансферное окно обычно не соответствует традиционной логике трансферного рынка. Тут всегда небольшой объем выборки, поэтому разного рода единичные отклонения вносят существенный вклад в изменение всей картины. И нам кажется, что рынок бросает из стороны в сторону. Но это только январь. Наверняка летом все скорректируется.

Судить по январю было бы странно. Обычно плетущаяся в хвосте по тратам французская Лига 1 тут оказалась лидером. Причем не за счет ПСЖ , а благодаря «Лиону», который как раз тратил по схеме «панических закупок», чтобы избежать вылета после провальной первой части сезона. Во Франции четыре клуба потратили больше 20 млн евро, тогда как в Англии только один.