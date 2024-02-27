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Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне

вчера, 10:08

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника «горожан» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.

Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, но я не знаю, есть ли у него предложение от клуба по продлению, а также не знаю, хочет ли он поехать в Саудовскую Аравию. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался в «Сити».

Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний полузащитник сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что семья Де Брюйне не хочет переезжать в Саудовскую Аравию. А сам футболист намерен продлить контракт с «Манчестер Сити» и закончить карьеру в 35 лет.

Напомним, Де Брюйне занимает 18-е место в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:41
Манчестер Сити x1,5 сильнее, когда на поле Де Брейне, и его потеря очень ощутимо скажется. У нас нет футболиста в обойме, который сможет заменить Де Брейне, я такого футболиста даже на рынке не вижу. Это умнейший футболист, у которого передачи с лазерной системой наведения. Фоден отдаленно напоминает КДБ, но не в полной мере.
Ты как-то легко условно разбрасываешься лидерами команды. Холланд бревно, пусть уходит, Де Брейне легко заменим. При этом Холланда все хейтят, а у него все равно топовая статистика в этом сезоне, а Де Брейне это мозг команды.
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:21, ред.
Легко тебе рассуждается. МС потеряет во всех аспектах. Одно дело, когда играешь и знаешь, что КДБ восстановится после травмы и выйдет помогать команде, а другое, когда в команде его уже нет и боевой дух команды уже не тот. В уме держать уже нечего или некого! Он легенда и Пеп точно будет плакать в подушку, ибо бельгиец вытянул его "философию" на поверхность, когда каталонец испытывал трудности по приезде в АПЛ. Команда зависит от него и это факт. Его уход будет испытанием для Пепа (если он сам не свалит к тому времени), ибо заменить будет архисложно
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:16
Он красавчик, твердо намерен завершить карьеру именно в Сити и болельщики только благодарны. Самое печальное, наверное, что замены по уровню и близко нет. В принципе на рынке не найти игрока с подобным мышлением, пасом и что не менее важно характером: умный, дисциплинированный, сдержанный. Печально...
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:15
Как в песне:"Не расстанусь с комсомолом"!
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:13
Гвард не знает о планах своего игрока и о его возможных переговорах с другими клубами??? Как, такое возможно?
112910415
112910415
вчера в 11:08
выходит так, что не расстанутся они !
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:41
Конечно, МС не потеряется от ухода КДБ. Первая половина сезона это доказала. Но такого игрока МС постарается сохранить. Только, если сам игрок захочет уйти, тогда МС бессилен, так ушел Гюндоган.
drug01
drug01
вчера в 10:16
Ему конечно виднее что и как играть где
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:12
Останется по-любому, сам об этом говорил уже
Гость
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