Гвардиола высказался о будущем Де Брюйне

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вчера, 10:08

Главный тренер «Манчестер Сити» а высказался о будущем полузащитника «горожан» и сборной Бельгии .

Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, но я не знаю, есть ли у него предложение от клуба по продлению, а также не знаю, хочет ли он поехать в Саудовскую Аравию. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался в «Сити».

Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний полузащитник сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что семья Де Брюйне не хочет переезжать в Саудовскую Аравию. А сам футболист намерен продлить контракт с «Манчестер Сити» и закончить карьеру в 35 лет.

Напомним, Де Брюйне занимает 18-е место в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024.