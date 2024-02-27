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Мбаппе отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе ради перехода в «Реал» отказался от щедрого предложения «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в начале февраля представители английского клуба встречались с матерью игрока. Они предложили Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой 100 миллионов евро за сезон, а также подписной бонус в размере 200 миллионов евро. Однако француз отказался, а 13 февраля достиг договорённости с «Реалом».

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26 февраля
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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:24
Величайший современный МЮ выиграл ЛЕ, в которую Реал даже не попадал!!! И играет в премьер-лиге! А Реал где играет? В финалах переоцененной лиги чемпионов?))) Единственно, стоимость состава этих клубов примерно одинакова.
K_TS16
K_TS16
вчера в 18:40
Да он бессеребрянник....
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:51
А как могут быть "трофеи и награды" обеспечены, если в том числе и от игрока, который переходит, и зависит, выиграет Реал НОВЫЕ трофеи или нет? Там же надо будет конкуренцию за место в основе выдерживать. Это в Париже мбаппе царь и бог, а в реале - один бледный сезон - и свободен. Вон, Анелька какой умницей был, Кассано, Оуэн, Игуаин, Робиньо - а вот не выдержали "ЛЕГКОГО ПУТИ"))))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:49
Утятиной пахнет
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:51
"встречались с матерью игрока" ) где-то между первой и второй палкой какой-то функционер что-то там в шутку предложил )
shur
shur ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 16:43, ред.
...ну кто бы был бы против,что это редкостная ....!
Тогда это что, Я лично верю источникам, я не бл,бла,бла...!
galem72
galem72
вчера в 12:28
Редкостная х! С новым-то управленцем никто Мбаппе и близко таких денег не предложил бы. У Рэтклиффа наоборот тенденция на снижение затрат, особенно в области зарплат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
А какой вообще резон Мбаппе поднимать из руин командную игру МЮ, скажи на милость ?! Или ему нужно проникнуться идеей самопожертвования, положив прибор на собственную карьеру и своё будущее ?! Прикинуться эдаким Павкой Корчагиным во плоти французской ?! Да уж..., с его стороны было бы умно!!!

В МЮ старайся/не старайся..., толку не будет. Это тебе не бокс. Кроме Мбаппе в команде бегают ещё 9 игроков. И сегодня эти игроки у голландца реально не знают куда бегут и зачем, потому как нет никакой зонной ответственности.

МЮ сыграл 26 туров в АПЛ и ни в одном из них не было выраженной доминации и убедительной победы. Ни в одном! Даже над догом! Про ЛЧ я вабче молчу...
О каких футбольных перспективах отдельно взятого игрока (Мбаппе) может идти речь, если опорный хав Мактом - лучший форвард, а крайние напады Раш с Антони - просто пассажиры ?

P.S. Пусть сначала Рэтклиф порядок на тренерском мостике наведёт, возьмёт путевого спортдира... и годков ч/з 3 рот на таких личностей разевает. А пока...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
Ахаха, сравни игроков и игру "Реала" и МЮ и реально оцени, где стараются, а где баклуши бьют)

Если у тебя получается после прикидок, что в МЮ стараются, а в "Реале" ничего не надо делать, то у меня для тебя плохие новости))

По мне в "Реале" только Родриго откровенно недорабатывает часто, остальные играют как могут) Но Мбаппе как раз Родриго и заменит по позиции, как я думаю.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:27
В МЮ стараться? Это в ПСЖ нужно хотя бы Францию выигрывать каждый год. А МЮ это шарашкина контора. 0 топовых трофеев за 10 лет. Просто деньги получать и не падать ниже четвертого. Вот, уже из группы можно не выходить. Кто-то понес ответственность? Нет. Продолжают получать бабки от спонсоров.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:43
Конечно, отказался. МЮ может предложить только деньги, но это же ПСЖ дает, только в МЮ нужно будет стараться. Мбаппе уже решил пойти по легкому пути - перейти в Реал, где трофеи и индивидуальные награды обеспечены. Принять вызов это не про него.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:42
Реал гораздо престижнее
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:37
Попытка не пытка конечно, но зря вообще задумывались приобретать черепашонка
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:29
Опять чьи-то очередные больные фантазии, уже совершенно даже не смешно .
pusz63h734nm
pusz63h734nm
вчера в 10:24
Мать твою! - сказали дьяволы черепану по концове этой истории, если она вообще существовала в реальности
s7vsv7t57gnh
s7vsv7t57gnh
вчера в 10:18
Не смешите людей ,чтобы МЮ делал предложение Камерунскому Эму,придумайте что-нибудь по интересней!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:16
Вряд ли МЮ 100млн за сезон предложит. Сами не могут сократить зарплатную ведомость и затраты, чтобы вписаться в Фэйрплэй
cc2wdu4ukw9p
cc2wdu4ukw9p
вчера в 10:15
Отказался значит верит в другое лучшее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:12
У меня сомнения, что МЮ по трансферному балансу вписались бы, они же с отрывом стали командой, у который самый дорогой состав мира по затратам недавно, 1.5 лярда на нынешний состав потрачено)
112910415
112910415
вчера в 10:03
то ли было, то ли выдумали ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
МЮ в ЛЧ не попадает, его отказ понятен. Но стоит ли верить таким газетенкам???
Гость
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