Мбаппе отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 09:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции ради перехода в «Реал» отказался от щедрого предложения «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в начале февраля представители английского клуба встречались с матерью игрока. Они предложили Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой 100 миллионов евро за сезон, а также подписной бонус в размере 200 миллионов евро. Однако француз отказался, а 13 февраля достиг договорённости с «Реалом».