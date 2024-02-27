Мбаппе отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе ради перехода в «Реал» отказался от щедрого предложения «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что в начале февраля представители английского клуба встречались с матерью игрока. Они предложили Мбаппе контракт на пять лет с зарплатой 100 миллионов евро за сезон, а также подписной бонус в размере 200 миллионов евро. Однако француз отказался, а 13 февраля достиг договорённости с «Реалом».
Тогда это что, Я лично верю источникам, я не бл,бла,бла...!
Тогда это что, Я лично верю источникам, я не бл,бла,бла...!
В МЮ старайся/не старайся..., толку не будет. Это тебе не бокс. Кроме Мбаппе в команде бегают ещё 9 игроков. И сегодня эти игроки у голландца реально не знают куда бегут и зачем, потому как нет никакой зонной ответственности.
МЮ сыграл 26 туров в АПЛ и ни в одном из них не было выраженной доминации и убедительной победы. Ни в одном! Даже над догом! Про ЛЧ я вабче молчу...
О каких футбольных перспективах отдельно взятого игрока (Мбаппе) может идти речь, если опорный хав Мактом - лучший форвард, а крайние напады Раш с Антони - просто пассажиры ?
P.S. Пусть сначала Рэтклиф порядок на тренерском мостике наведёт, возьмёт путевого спортдира... и годков ч/з 3 рот на таких личностей разевает. А пока...
В МЮ старайся/не старайся..., толку не будет. Это тебе не бокс. Кроме Мбаппе в команде бегают ещё 9 игроков. И сегодня эти игроки у голландца реально не знают куда бегут и зачем, потому как нет никакой зонной ответственности.
МЮ сыграл 26 туров в АПЛ и ни в одном из них не было выраженной доминации и убедительной победы. Ни в одном! Даже над догом! Про ЛЧ я вабче молчу...
О каких футбольных перспективах отдельно взятого игрока (Мбаппе) может идти речь, если опорный хав Мактом - лучший форвард, а крайние напады Раш с Антони - просто пассажиры ?
P.S. Пусть сначала Рэтклиф порядок на тренерском мостике наведёт, возьмёт путевого спортдира... и годков ч/з 3 рот на таких личностей разевает. А пока...
Если у тебя получается после прикидок, что в МЮ стараются, а в "Реале" ничего не надо делать, то у меня для тебя плохие новости))
По мне в "Реале" только Родриго откровенно недорабатывает часто, остальные играют как могут) Но Мбаппе как раз Родриго и заменит по позиции, как я думаю.
Если у тебя получается после прикидок, что в МЮ стараются, а в "Реале" ничего не надо делать, то у меня для тебя плохие новости))
По мне в "Реале" только Родриго откровенно недорабатывает часто, остальные играют как могут) Но Мбаппе как раз Родриго и заменит по позиции, как я думаю.