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ПСЖ нашёл возможную замену Мбаппе

вчера, 17:48

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов ПСЖ.

Парижане видят в нем замену Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал».

По слухам, Кварацхелия также может продолжить карьеру в Ла Лиге.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:26
Та уже брали бы Мудрика, в Челси у него что-то не заладилось, а фермер-лиге точно будет звездой.
sbd24r6dc4bu
sbd24r6dc4bu
вчера в 21:11
Ну какой из грузина Мбаппе,там в Париже совсем с головой не дружат
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 20:44
У ПСЖ денег много, могут любого позволить. Вопрос лишь в желании самого игрока.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:15
Реальная замена Мбаппе по позиции это конечно Р.Леау .А в центр атаки нужно покупать Лаутаро Мартинеса .
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:16
Чтобы выиграть Лигу 1, любая замена сойдет. А в ЛЧ, что с Мбаппе, что без него ничего не светит.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 18:56
Кто придумывает эти смешные новости … Хвича так себе игрок и сравнивать его с Мбаппе… Это как Холанда сравнивать с Хоселу
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:26
Хорошая замена. Пусть берут его.
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
.....смех Васанта Балана....

Вот Наполи то обрадуется если провернет эту сделку, будет праздник, как у Шахтера, когда они Мужрика за 100 Лямов продали.... ну а так что, он в упаковке и с доставкой до двери будет на следующий день после заказа. Перед передачей будет выдан могучей пендаль на всякий случай....:)))))
112910415
112910415
вчера в 18:22
опечатка какая-то ...
не Кварацхелия ведь, а Джикия !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:18
До 1-го апреля оставался месяц...и три дня....
yrq8y5rqdknj
yrq8y5rqdknj
вчера в 18:14
Так он вроде полузащитник...
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