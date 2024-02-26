ПСЖ нашёл возможную замену Мбаппе

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов ПСЖ.
Парижане видят в нем замену Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал».
По слухам, Кварацхелия также может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов ПСЖ.
Парижане видят в нем замену Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал».
По слухам, Кварацхелия также может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Вот Наполи то обрадуется если провернет эту сделку, будет праздник, как у Шахтера, когда они Мужрика за 100 Лямов продали.... ну а так что, он в упаковке и с доставкой до двери будет на следующий день после заказа. Перед передачей будет выдан могучей пендаль на всякий случай....:)))))
Вот Наполи то обрадуется если провернет эту сделку, будет праздник, как у Шахтера, когда они Мужрика за 100 Лямов продали.... ну а так что, он в упаковке и с доставкой до двери будет на следующий день после заказа. Перед передачей будет выдан могучей пендаль на всякий случай....:)))))
не Кварацхелия ведь, а Джикия !
не Кварацхелия ведь, а Джикия !