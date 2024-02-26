Агент Кварацхелии оценил слухи об интересе ПСЖ и «Барселоны» к игроку

Мамука Джугелия, агент нападающего «Наполи» , высказался о предполагаемом интересе к футболисту со стороны ПСЖ и «Барселоны».

«Барселона» и ПСЖ ? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше.