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Агент Кварацхелии оценил слухи об интересе ПСЖ и «Барселоны» к игроку

вчера, 19:17

Мамука Джугелия, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о предполагаемом интересе к футболисту со стороны ПСЖ и «Барселоны».

«Барселона» и ПСЖ? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
агент готовится прикупить особнячок ...
не получится у него
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 21:35
У Барсы нет возможности выкупать его. Пусть идёт в ПСЖ, там денег дофига. Напомню, у него контракт с Наполи до 2028 г.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:33
Агент Хвичи сейчас выглядит примерно так:
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Супер, Павел, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реализм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё, настолько живописно и объёмно изложено, что можно брать в учебники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не примите за лесть, только факты и только комментарии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне, нечего добавить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Читая Вас, отчетливо представляю себе всю картину происшедшего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще раз, выражаю Вам Благодарность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:54
Это уже реально похоже на зазывание на базаре. В ЛЧ, а потом в матче с отчаянными ребятами из Серии B, "Кальяри", где клуб вышел с пятого места, выиграв турнир за повышение, но при этом остался с теми же игроками, в обоих матчах Хвича мысленно то ли обустраивал свое жильё в Париже, то ли экскурсию на Ноу Камп проходил.

В общем, он не то что не смог показать ничего против абсолютно разобранных каталонцев, но даже против ребят из серии B.

Могу напомнить глубокоуважаемому Мамуке, что игроки так же быстро дешевеют, как и дорожают, особенно, когда они дорожают на хайпе, изучить, как закончили все когда-то ярко сверкавшие Кркичи, Янузаи и т.п., посмотреть на то, как цена и интерес клубов к Феликсу или Санчо, как и их игра, сложились втрое после одного-двух ярких сезонов.

То есть у нас уже три сезона на глазах, в двух из которых (в "Рубине" и в нынешнем) Хвича был неинтересной бледной тенью, и команды понимают это.

Ведь с "Барселоной" у него была не то что просто плохая форма, он абсолютно был один из худших игроков, он даже обострить ни разу не смог, а в воротах "Барселоны" половина Ла Лиги в этом году ночевали, то есть всё крайне плохо.
Capral
Capral ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
У меня нет к нему ни любви ни ненависти, есть только неуважение, как к хвастливому ребёнку.

Что касается того, что один лучших в каждой игре. Ну, быть лучшим из худших - не самое большое счастье, в команде которая деградирует на глазах... Он НИКОГДА не станет большим футболистом. Для большого футболиста надо очень многое, именно то, чего у Хвички нет и не будет. Я много видел разных футболистов, подающих надежды, еще в советском футболе, поэтому имею представление, можете мне поверить.

И вообще, какие могут быть оценки, если человек с треском проваливший вторую часть прошлого сезона был признан лучшим игроком Серии А? Вы лично верите этим оценкам? И с кем эти оценки - с подвальными командами и аутсайдерами?
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Да ладно вам, там у всего Наполи все очень плохо.

Но если говорить про Хвичу, то он постоянно, по оценкам либо один из лучших игроков, либо лучший (крайний матч в расчёт не беру, там да, оценка низкая).

Почему у вас, такая постоянная не объективность и недолюбие в отношении Хвичи, это уже другой вопрос)
Capral
Capral
вчера в 19:35
Посмотрите на него, говорит агент! Вот, точно также, он зазывал на базаре покупателей, когда продавал дыни... Навыки остались- это талант!

Но, я таки, посмотрел, и после этого -не сплю вторую неделю...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:30
А Агент и рад стараться...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:29
Барселоне такой игрок совсем не нужен. А ПСЖ не захочет такого игрока.
Гость
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