Агент Кварацхелии оценил слухи об интересе ПСЖ и «Барселоны» к игроку

Мамука Джугелия, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о предполагаемом интересе к футболисту со стороны ПСЖ и «Барселоны».
«Барселона» и ПСЖ? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше.
Но если говорить про Хвичу, то он постоянно, по оценкам либо один из лучших игроков, либо лучший (крайний матч в расчёт не беру, там да, оценка низкая).
Почему у вас, такая постоянная не объективность и недолюбие в отношении Хвичи, это уже другой вопрос)
Но если говорить про Хвичу, то он постоянно, по оценкам либо один из лучших игроков, либо лучший (крайний матч в расчёт не беру, там да, оценка низкая).
Почему у вас, такая постоянная не объективность и недолюбие в отношении Хвичи, это уже другой вопрос)
Что касается того, что один лучших в каждой игре. Ну, быть лучшим из худших - не самое большое счастье, в команде которая деградирует на глазах... Он НИКОГДА не станет большим футболистом. Для большого футболиста надо очень многое, именно то, чего у Хвички нет и не будет. Я много видел разных футболистов, подающих надежды, еще в советском футболе, поэтому имею представление, можете мне поверить.
И вообще, какие могут быть оценки, если человек с треском проваливший вторую часть прошлого сезона был признан лучшим игроком Серии А? Вы лично верите этим оценкам? И с кем эти оценки - с подвальными командами и аутсайдерами?
Что касается того, что один лучших в каждой игре. Ну, быть лучшим из худших - не самое большое счастье, в команде которая деградирует на глазах... Он НИКОГДА не станет большим футболистом. Для большого футболиста надо очень многое, именно то, чего у Хвички нет и не будет. Я много видел разных футболистов, подающих надежды, еще в советском футболе, поэтому имею представление, можете мне поверить.
И вообще, какие могут быть оценки, если человек с треском проваливший вторую часть прошлого сезона был признан лучшим игроком Серии А? Вы лично верите этим оценкам? И с кем эти оценки - с подвальными командами и аутсайдерами?
В общем, он не то что не смог показать ничего против абсолютно разобранных каталонцев, но даже против ребят из серии B.
Могу напомнить глубокоуважаемому Мамуке, что игроки так же быстро дешевеют, как и дорожают, особенно, когда они дорожают на хайпе, изучить, как закончили все когда-то ярко сверкавшие Кркичи, Янузаи и т.п., посмотреть на то, как цена и интерес клубов к Феликсу или Санчо, как и их игра, сложились втрое после одного-двух ярких сезонов.
То есть у нас уже три сезона на глазах, в двух из которых (в "Рубине" и в нынешнем) Хвича был неинтересной бледной тенью, и команды понимают это.
Ведь с "Барселоной" у него была не то что просто плохая форма, он абсолютно был один из худших игроков, он даже обострить ни разу не смог, а в воротах "Барселоны" половина Ла Лиги в этом году ночевали, то есть всё крайне плохо.
В общем, он не то что не смог показать ничего против абсолютно разобранных каталонцев, но даже против ребят из серии B.
Могу напомнить глубокоуважаемому Мамуке, что игроки так же быстро дешевеют, как и дорожают, особенно, когда они дорожают на хайпе, изучить, как закончили все когда-то ярко сверкавшие Кркичи, Янузаи и т.п., посмотреть на то, как цена и интерес клубов к Феликсу или Санчо, как и их игра, сложились втрое после одного-двух ярких сезонов.
То есть у нас уже три сезона на глазах, в двух из которых (в "Рубине" и в нынешнем) Хвича был неинтересной бледной тенью, и команды понимают это.
Ведь с "Барселоной" у него была не то что просто плохая форма, он абсолютно был один из худших игроков, он даже обострить ни разу не смог, а в воротах "Барселоны" половина Ла Лиги в этом году ночевали, то есть всё крайне плохо.