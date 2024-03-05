Галактионов рассказал, что Магкеев и Гильерме полностью восстановились

Главный тренер «Локомотива» сообщил, что защитнику «красно-зелёных» нужно набирать игровой тонус.

Магкеев адаптируется, восстанавливается. Был этап, когда он пропустил часть зимних сборов. Сейчас он понемногу входит в общую группу. Он тренируется, сыграл в матчах. Важны не только функциональные кондиции, но и игровой тонус.