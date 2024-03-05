Галактионов рассказал, что Магкеев и Гильерме полностью восстановились

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что защитнику «красно-зелёных» Станиславу Магкееву нужно набирать игровой тонус.
Магкеев адаптируется, восстанавливается. Был этап, когда он пропустил часть зимних сборов. Сейчас он понемногу входит в общую группу. Он тренируется, сыграл в матчах. Важны не только функциональные кондиции, но и игровой тонус.
Также Галактионов высказался о вратаре «Локомотива» Гильерме.
Было небольшое повреждение. Восстановился. Теперь полностью готов к работе.