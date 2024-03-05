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Галактионов рассказал, что Магкеев и Гильерме полностью восстановились

сегодня, 14:12

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что защитнику «красно-зелёных» Станиславу Магкееву нужно набирать игровой тонус.

Магкеев адаптируется, восстанавливается. Был этап, когда он пропустил часть зимних сборов. Сейчас он понемногу входит в общую группу. Он тренируется, сыграл в матчах. Важны не только функциональные кондиции, но и игровой тонус.

Также Галактионов высказался о вратаре «Локомотива» Гильерме.

Было небольшое повреждение. Восстановился. Теперь полностью готов к работе.

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afxn865mgr6j
afxn865mgr6j
сегодня в 15:58
Гильерме нужен сейчас,усилит оборону Локо
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