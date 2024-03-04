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Нападающий «Динамо» Нгамалё не сыграет с «Зенитом»

вчера, 09:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо13.03.2024 в 20:15 Не начался

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о ходе восстановления нападающего Муми Нгамалё.

Нгамалё занимается по индивидуальной программе. Пока у нас намечен план лечения. Мы смотрим. Есть какой-то прогресс. Будем решать уже о дальнейшем его выводе в группу по определённым результатам тестирования.

Может ли он восстановиться к матчу Кубка России против «Зенита»? Нет, не восстановится, даже ещё не начнёт тренироваться в это время с группой. Поэтому там речи о «Зените» нет. После паузы на матчи сборных — может быть.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:35
Зенит всё равно проиграет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:16
Неплохой нападающий ,мог бы усилить атаку Динамо.
nubom
nubom
вчера в 10:34
От этого Зениту легче не станет...
rpg47d2b6swm
rpg47d2b6swm
вчера в 10:20
Значит будет шанс у кого-то другого отличиться.
112910415
112910415
вчера в 10:02
жаль,
в важных матчах нужны все лучшие !
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:01
Муми мог бы помочь Динамо в этом важном матче сезона, но им придется играть без него. Жаль.
jajj53gs53fe
jajj53gs53fe
вчера в 09:59, ред.
И без него раскатают
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