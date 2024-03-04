Нападающий «Динамо» Нгамалё не сыграет с «Зенитом»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о ходе восстановления нападающего .

Нгамалё занимается по индивидуальной программе. Пока у нас намечен план лечения. Мы смотрим. Есть какой-то прогресс. Будем решать уже о дальнейшем его выводе в группу по определённым результатам тестирования.

Может ли он восстановиться к матчу Кубка России против «Зенита»? Нет, не восстановится, даже ещё не начнёт тренироваться в это время с группой. Поэтому там речи о «Зените» нет. После паузы на матчи сборных — может быть.