Комличенко из-за травмы пропустит начало весенней части чемпионата России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко получил травму во время сборов команды. Комментарий по теме дал агент игрока Александр Клюев.
К сожалению, Николай получил травму в игре на сборе. Сейчас он все делает, чтобы быстрее восстановиться и помочь команде.
В 18 матчах текущего сезона РПЛ футболист забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ждём новую серию, но уже в 3D. Но под силу ли моноспектакль на троих сообразить? Время покажет, ждём-с)
Ждём новую серию, но уже в 3D. Но под силу ли моноспектакль на троих сообразить? Время покажет, ждём-с)