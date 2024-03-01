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Комличенко из-за травмы пропустит начало весенней части чемпионата России

вчера, 12:35

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко получил травму во время сборов команды. Комментарий по теме дал агент игрока Александр Клюев.

К сожалению, Николай получил травму в игре на сборе. Сейчас он все делает, чтобы быстрее восстановиться и помочь команде.

В 18 матчах текущего сезона РПЛ футболист забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Ziller
Ziller
вчера в 13:26
Меньше будет пенальти в ворота соперников.
ну3га
ну3га ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:06
    Capral
    Capral
    вчера в 12:59
    Потеря, однозначно. Пусть выздоравливает!
    Гость
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