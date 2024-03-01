Агент Дивеева оценил текущее состояние игрока

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о текущем состоянии футболиста.
Думаю, Игорь готов отыграть полный матч, но тренер и медицинский штаб будут решать, какое игровое время ему дать. Но то, что он готов выходить играть — это да.
Вызов в сборную [на матчи с командами Сербии и Парагвая] — попытка Карпина поддержать Игоря после травмы? У нас разве чемпионат мира или Европы на носу? Не вижу никаких серьезных препятствий для вызова Игоря. В чем проблема?
Зачем он нужен в Сборной? Это что оздоровительно - восстановительный санаторий? Мы из здоровых не можем слепить сборную, а игрок с неизвестным ближайшим, игровым будущим будет занимать чьё то место?
Второе.
Не Ерёмину делать прогнозы о состоянии его клиента, на это есть врачи, физиологи, наука, приборы и сам футболист.
Зачем он нужен в Сборной? Это что оздоровительно - восстановительный санаторий? Мы из здоровых не можем слепить сборную, а игрок с неизвестным ближайшим, игровым будущим будет занимать чьё то место?
Второе.
Не Ерёмину делать прогнозы о состоянии его клиента, на это есть врачи, физиологи, наука, приборы и сам футболист.