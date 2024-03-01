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Агент Дивеева оценил текущее состояние игрока

вчера, 13:24

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о текущем состоянии футболиста.

Думаю, Игорь готов отыграть полный матч, но тренер и медицинский штаб будут решать, какое игровое время ему дать. Но то, что он готов выходить играть — это да.

Вызов в сборную [на матчи с командами Сербии и Парагвая] — попытка Карпина поддержать Игоря после травмы? У нас разве чемпионат мира или Европы на носу? Не вижу никаких серьезных препятствий для вызова Игоря. В чем проблема?

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:18
Благодарю тебя дружище, от души за поздравления . Очень приятно . ✊️
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:06
Не стоило Игоря вызывать в сборную. Он только после травмы, перегрузки не нужны, тем более у разных тренеров разный подход к тренировкам.
r2p5xj4hm22a
r2p5xj4hm22a
вчера в 16:14
Там где платят, там пусть и лечится.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:48
Игорь, Дружище- извини!!!!!!! Каюсь!!! Старость проклятая- всё перепутал!!! Вижу плохо. Извини, ещё раз, Дорогой!!! Конечно, отправлял не тебе!!!

Игорь, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с победой в конкурсе и пожелать тебе дальнейших успехов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это было круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты совершил -невероятный прорыв, как и подобает Чемпиону!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз- мои Поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Привет дружище. Ты почему-то мне это отправил. Понятно что перепутал.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:37
Байкал, я, признаюсь, уже привык, к вашим провокациям на Соккере. Но, не слишком ли много, вы наживаете себе врагов...???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:16
Агент пиарит игрока после травмы...
Зачем он нужен в Сборной? Это что оздоровительно - восстановительный санаторий? Мы из здоровых не можем слепить сборную, а игрок с неизвестным ближайшим, игровым будущим будет занимать чьё то место?
Второе.
Не Ерёмину делать прогнозы о состоянии его клиента, на это есть врачи, физиологи, наука, приборы и сам футболист.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Очень большой вопрос, как и сколько !??
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:59
    danhqehk3f9w
    danhqehk3f9w ответ ну3га (раскрыть)
    вчера в 13:54
    В мире так - негодяи поддерживают друг друга, а хорошие люди одиноки. С победой Игорь!
    Вообще, не слабо так Игоря поздравил...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 13:42
    Агент Дивеева оценил текущее состояние игрока


    Capral
    Capral
    вчера в 13:37
    Отыграть то он готов, вопрос- как? После таких травм, очень часто срабатывает инстинкт "самосохранения", после чего, игрок начинает себя беречь... Но, Игорь - боец, а значит, мы ещё увидим Дивеева- прежнего и неповторимого!!! Сборная?! Эта команда, точно может подождать! Сейчас, очень важно не перегружать человека лишними, ненужными нагрузками. Пусть, Дивеев спокойно входит в ритм и режим. Должна вернуться уверенность. Игорь нужен ЦСКА, он, её- незаменимый Лидер!!! Здоровья, Дивееву, Удачи- ЦСКА!!!
    Гость
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