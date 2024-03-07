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Назначены арбитры на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 15:24

Назначены арбитры на матчи 20-го тура РПЛ.

8 марта (пятница)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Егор Егоров; VARЕвгений Турбин; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Хральцов.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Абросимов; VARСергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

9 марта (суббота)

«Урал» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VARАртур Фёдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VARВера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Алексей Сухой; VARСергей Иванов; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

10 марта (воскресенье)

«Оренбург» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Юрий Карпов; VARКирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Роман Галимов; VARВладислав Безбородов; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Факел»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VARАндрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30
Казарцев судит центральный матч!
pomor45
pomor45
вчера в 19:59
Артём - он кому Любимов: Спартаку или Факелу?
k32nnwqgpr8b
k32nnwqgpr8b
вчера в 17:51
Определены те кто будут вершить судьбы клубов.... главное судите по честному.
g24637y45qbx
g24637y45qbx
вчера в 17:47
удачи Краснодару
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:38
Хорошая информация. Жду матчи. Всем успеха!!!
hh5pec5j8mxa
hh5pec5j8mxa
вчера в 16:38
Хочется пожелать чтобы отсудили без явных косяков все матчи.
lotsman
lotsman
вчера в 15:38
Когда Кукуян на поле, я всегда боюсь что он накукуянит что нибудь.)
Гость
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