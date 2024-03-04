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Арбитр Федотов оценил работу Карасёва в матче «Зенита» и «Спартака»

вчера, 22:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу рефери матча «Зенита» и «Спартака» (0:0) в РПЛ Сергея Карасёва.

Хорошая работа Карасёва. Когда хорошо, тогда хорошо. Карасёва не было видно, футболисты сами занимались своими делами. Были какие-то небольшие стычки, но это для такой игры нормально. И подобные матчи нужно проводить именно так, как это сделал Карасёв. Его авторитет в данном случае, конечно, сказался.

Был эпизод с выносом Хлусевича с ленточки, но и так всем понятно, что это не гол. Было видно с камеры. И то это не относится к Карасёву.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06
Интересно, каково это, смотреть футбол, без лишних вмешательств арбитра ?
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