Арбитр Федотов оценил работу Карасёва в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший арбитр оценил работу рефери матча «Зенита» и «Спартака» (0:0) в РПЛ .

Хорошая работа Карасёва. Когда хорошо, тогда хорошо. Карасёва не было видно, футболисты сами занимались своими делами. Были какие-то небольшие стычки, но это для такой игры нормально. И подобные матчи нужно проводить именно так, как это сделал Карасёв. Его авторитет в данном случае, конечно, сказался.

Был эпизод с выносом Хлусевича с ленточки, но и так всем понятно, что это не гол. Было видно с камеры. И то это не относится к Карасёву.