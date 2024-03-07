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«Арбитрам не хватает смелости». Орбан — о жёлтой карточке Винисиуса

сегодня, 09:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«РБ Лейпциг» уступил «Реалу» по сумме двух встреч (1:1, 1:2 итоговый счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 55-й минуте нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор толкнул защитника «быков» Вилли Орбана двумя руками в шею. Главный арбитр встречи Давиде Масса дал бразильцу жёлтую карточку, после чего он открыл счет в поединке. Орбан раскритиковал решение рефери.

Увы, арбитрам не хватает смелости, чтобы удалять подобных футболистов. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!

«Арбитрам не хватает смелости». Орбан — о жёлтой карточке Винисиуса

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 15:10
Зато у арбитров не атрофировалось чувство самосохранения.
Regista_3
Regista_3
сегодня в 14:10
Мерзкий крысёныш из Реала снова в своём репертуаре.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:09
Винисиус должен был быть удален за этот толчок, но видимо давление Реала на судей сработало и теперь они боятся удалять их игроков.
6wmhx36hcyf3
6wmhx36hcyf3
сегодня в 13:53
Бояться гнев королевского клуба,им итак частенько подсуживают
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:45
Если бы Вини удалили, то он бы уже сегодня раздавал интервью о расизме.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 12:25
Свинисиуса надо было удалять, там и без повторов очевидно было. Вар куда смотрит непонятно, без него вообще лучше было, судьи более решительны были.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:47
Как же уже надоела эта мартышка!! Мерзкий тип. Наверняка отмажется, что его черным назвали
lotsman
lotsman
сегодня в 11:36
Судья не прав. Судя по снимку здесь красная карточка.
rysueqc4kvbz
rysueqc4kvbz
сегодня в 11:32
Тут против правды не попрешь, этим судья подсудил Реалу.
ub5ekmecem58
ub5ekmecem58
сегодня в 11:28
Поступил не по спортивному....красная сто процентов....
112910415
112910415
сегодня в 10:46
можно было и красную показать, да
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:39
Красная карточка однозначно.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:33
Интересно, может этот Вилли родственник Виктору Орбану.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:31
Да ладно, иной раз смелость прет через край.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:20
А вообще понятно негодование Орбана, когда он и в обороне отрабатывал, и гол единственный забил и ещё раз опасно пробил, пока разные Опенда и Шешко всех ворон в окрестностях Бернабеу истребляли точной наводкой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:18
Вини в очередной раз продемонстрировал свой неприятный характер, но, если бы судья за этот толчок показал ему сразу красную, шума было бы очень много. Всё-таки это был только толчок, хотя и абсолютно глупый.
8mydnyqneyy8
8mydnyqneyy8
сегодня в 10:17
Теперь после игры результат не изменишь!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:10
Ну вот началось, упрёки, недоверия !))
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