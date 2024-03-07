«Арбитрам не хватает смелости». Орбан — о жёлтой карточке Винисиуса

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сегодня, 09:47

«РБ Лейпциг» уступил «Реалу» по сумме двух встреч (1:1, 1:2 итоговый счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 55-й минуте нападающий «сливочных» толкнул защитника «быков» двумя руками в шею. Главный арбитр встречи дал бразильцу жёлтую карточку, после чего он открыл счет в поединке. Орбан раскритиковал решение рефери.