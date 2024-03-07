«Арбитрам не хватает смелости». Орбан — о жёлтой карточке Винисиуса

«РБ Лейпциг» уступил «Реалу» по сумме двух встреч (1:1, 1:2 итоговый счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 55-й минуте нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор толкнул защитника «быков» Вилли Орбана двумя руками в шею. Главный арбитр встречи Давиде Масса дал бразильцу жёлтую карточку, после чего он открыл счет в поединке. Орбан раскритиковал решение рефери.
Увы, арбитрам не хватает смелости, чтобы удалять подобных футболистов. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!