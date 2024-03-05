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Мажич не поддерживает идею о послематчевых интервью с судьями

сегодня, 12:29

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич против того, чтобы судьи давали интервью после матчей.

Что может судья сказать после матча? Вы, журналисты, можете задать ему вопросы. Если он скажет, что ошибся или не ошибся… Он сам толком ещё ничего не знает, он не «остыл» после игры. Он не может сказать, потому что сам ничего не видел. Он может сделать заявление только после того, как я посмотрю, мы вместе проанализируем тот или иной момент, поэтому я не поддерживаю эту идею.

Российская лига находится в десятке лучших, несмотря на то что находится под санкциями. Я не помню, чтобы в Европе судьи давали интервью после матча. Ещё раз могу повторить, что арбитры должны оставаться в тени, ведь они не звёзды. Арбитр может провести хорошую игру, но если он совершит ошибку в следующем матче, никто не вспомнит его хорошую работу. Такая у нас профессия.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:10
ну ...
а ведь дело говорит !
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:59
Бред отборный. Значит у игроков и тренеров можно брать интервью, никто не боится что они много лишнего на свежих эмоциях выдадут? они такие же участники матча как и судьи
yxyyvxey57u8
yxyyvxey57u8
сегодня в 13:47
На эмоциях судья может сболтнуть чего лишнего, а потом разгребай...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:44
Мудрые слова.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:42
Не надо футбол превращать в видеоцирк, эта игра должна быть консервативной...
Гость
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