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Официальный ресурс «Реала» дал разгромную оценку работе судьи Мансано

вчера, 10:04
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Официальный канал мадридского «Реала» Real Madrid TV обрушился с критикой на судейство Хесуса Хиля Мансано в матче против «Валенсии» (2:2). Арбитр дал финальный свисток за мгновение до того, как Джуд Беллингем провел мяч в ворота хозяев.

Невиданно, неслыханно, позорно, настоящий грабеж. Вспомним, что Хиль Мансано как-то уже назначил три пенальти в ворота «Мадрида» на «Месталье»... (речь о матче в сезоне 2020/21, когда «Валенсия» победила 4:1 — прим.) Сегодн же он лишил нас ответного гола. Те, кто не следит за нами, не видят того, о чем мы говорим. Но сегодня это увидели все, потому что Хиль Мансано сделал ровно то, что он делал и раньше. Он словно изобретает новый регламент.

Анчелотти сказал предельно правильно: гол Беллингема должен был быть засчитан. Судья не дает доиграть эпизод, что предусмотрено правилами. Игроки «Мадрида» поражены таким решением. Следует подчеркнуть, что это беспрецедентный случай.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:49, ред.
Не пойму чем недоволен Реал? Они что на полном серьезе хотят, чтобы им засчитали гол, забитый после окончания игры? Ну это наглость! Лучше бы после игры с Альмерией так возмущались, вот где действительно был грабеж. И к чему они вспоминают тут какие-то старые матчи? Давайте тогда еще вспомним голы из метровых офсайдов и пенальти от спины.
A.S.A
A.S.A ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 15:35
Здравствуй,Гор! Согласен с тобой, Валенсия вчера точно не заслуживала поражения да и Реал на победу не наиграл, хотя стоит похвалить сливочных, отыгрались с 2-0....
A.S.A
A.S.A ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 15:24
Я согласен с вами, что судья решает, но раз дал право подать угловой, то дай и эпизод доиграть...вообще небыло бы шума, если бы игроки Валенсии вынесли мяч из штрафной и Реал по новой начал атаку, но нет же....да и я не заступаюсь за Реал, просто раздражают судейские ошибки, которые участились и многие клубы страдают от этого, а ведь их ошибки влияют на судьбы клубов, тренеров, игроков.....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:23
Добрый день, дорогой Саркис! Абсолютно с тобой согласен. Но я должен добавить несколько важных вещей. «Реал» очень плохо сыграл в первом тайме и забил в конце только благодаря четвёртому номеру «Валенсии». Можешь посмотреть эпизод: когда его партнер по команде в фланге боролся с игроком Реала, он должен был подстраховать его, а он думал что кросса не будет, и двинулся в другом направлении. Ведь он не остановил никого из игроков «Реала», а просто двинулся и выбрал плохую позицию. Это факт. Так что этот гол стал реальностью только из-за ошибки четвертого номера Валенсии.

А что касается гола Ливерпуля. Как болельщик Ливерпуля с тобой согласен. Ливерпуль тоже плохо играл, и у НФ были голевые моменты - Ливерпулю повезло с победой. Честно говоря, своей игрой они не заслужили победы.
Baggio R.
Baggio R. ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:19
Судья решает, когда матч закончился. Были случаи, где арбитр и угловой не давал подать, так как время истекло. Или при разгромном счёте вообще не добавляются дополнительные минуты. Здесь же гол забит после свистка, его нужно засчитывать что ли?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:11
Браво, Саркис, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Приветствую, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз- аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё по делу, всё по Чести!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я тоже, не болельщик Реала, хотя, всегда, относился и отношусь к Величайшему мировому Клубу с огромной симпатией и Уважением!!!!!!! Но, то, что случилось вчера- это просто футбольное убийство...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:02, ред.
Все знают, что я болельщик Арсенала и только его, и мне по большому счету без разницы Реал или Барселона, Сити или Юнайтед, все остальные клубы для меня просто клубы, но всем клубам одинаково обидно, когда результат игры определяется ошибками судей!!! Я не думаю, что правила в ЛаЛиге отличаются от правил в АПЛ и т.д.....правила везде одинаковые, но решения судьи принимают разные!
Приведу простой пример из вчерашнего игрового дня!!! Матч
Ноттингем - Ливерпуль.... судья добавляет 8 минут, идет 99-я минута, Ливерпуль подает угловой, игроки Ноттингема вынесли мяч из штрафной, но ливерпульцы вновь перехватили мяч и последовал навес с которого Дарвин забил гол!!!! Судья дал доиграть эпизод и не у кого небыло вопросов к судье, что тот не остановил матч вовремя.
Матч в Валенсии... судья дает подать угловой, но не дает доиграть эпизод...почему?! Повторюсь, от судейских ошибок страдают все, и не важно Реал это или Альмерия, Арсенал это или Бернли, ошибки бьют по всем одинаково!!!! Как говорилось у классика -" а судьи кто???"
f9znff36d4eu
f9znff36d4eu
вчера в 12:51
Похоже судья больше Реал судить не будет.
112910415
112910415
вчера в 12:02
судья был не прав, и сильно
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:56, ред.
Вот руководство Ла Лиги постоянно жалуется, что Реал оказывает давление на судей, показывая их грубейшие ошибки и некомпетентное судейство, которые решают исходы матчей. А скажите как ещё бороться с настолько беспредельно предвзятым судейством? Вместо того, чтобы рассказывать как Реал оказывает давление на бедных, несчастных судей, лучше бы провели проверки и чистки в судейском корпусе, чтобы не было даже повода делать такие видео. Но руководство Ла Лиги, во главе с Тебасом, такие карманные судьи конечно же устраивают, ведь теплое, насиженное место не хочется терять.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:29
Не привык реал к такому
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:06
Он ещё находится в футболе !??
Таких судей нужно сранной метлой гнать из футбола ⚽️ ☝️😉
therapy
therapy
вчера в 11:00
Да я вспомнил тот мат в сезоне 20/21, но не придал значения что это именно тот судья....Судья ведь судит, значит Судейском корпусе к нему вопросов нет... А если серьезно судейство везде не идеальное, но это футбол.
shur
shur
вчера в 10:39, ред.
...мы тут всем подъездом, всем городом, всей Страной шлём питицию в федерацию Испании,после игры всё равно заснуть не мог,всю ночь бегал, собирал подписи!!!
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 10:12
Совершенно правы мадридцы.
Нет такому судейству, иначе вакханалия
Гость
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