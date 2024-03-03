Официальный ресурс «Реала» дал разгромную оценку работе судьи Мансано

Официальный канал мадридского «Реала» Real Madrid TV обрушился с критикой на судейство Хесуса Хиля Мансано в матче против «Валенсии» (2:2). Арбитр дал финальный свисток за мгновение до того, как Джуд Беллингем провел мяч в ворота хозяев.
Невиданно, неслыханно, позорно, настоящий грабеж. Вспомним, что Хиль Мансано как-то уже назначил три пенальти в ворота «Мадрида» на «Месталье»... (речь о матче в сезоне 2020/21, когда «Валенсия» победила 4:1 — прим.) Сегодн же он лишил нас ответного гола. Те, кто не следит за нами, не видят того, о чем мы говорим. Но сегодня это увидели все, потому что Хиль Мансано сделал ровно то, что он делал и раньше. Он словно изобретает новый регламент.
Анчелотти сказал предельно правильно: гол Беллингема должен был быть засчитан. Судья не дает доиграть эпизод, что предусмотрено правилами. Игроки «Мадрида» поражены таким решением. Следует подчеркнуть, что это беспрецедентный случай.
Приведу простой пример из вчерашнего игрового дня!!! Матч
Ноттингем - Ливерпуль.... судья добавляет 8 минут, идет 99-я минута, Ливерпуль подает угловой, игроки Ноттингема вынесли мяч из штрафной, но ливерпульцы вновь перехватили мяч и последовал навес с которого Дарвин забил гол!!!! Судья дал доиграть эпизод и не у кого небыло вопросов к судье, что тот не остановил матч вовремя.
Матч в Валенсии... судья дает подать угловой, но не дает доиграть эпизод...почему?! Повторюсь, от судейских ошибок страдают все, и не важно Реал это или Альмерия, Арсенал это или Бернли, ошибки бьют по всем одинаково!!!! Как говорилось у классика -" а судьи кто???"
Приведу простой пример из вчерашнего игрового дня!!! Матч
Ноттингем - Ливерпуль.... судья добавляет 8 минут, идет 99-я минута, Ливерпуль подает угловой, игроки Ноттингема вынесли мяч из штрафной, но ливерпульцы вновь перехватили мяч и последовал навес с которого Дарвин забил гол!!!! Судья дал доиграть эпизод и не у кого небыло вопросов к судье, что тот не остановил матч вовремя.
Матч в Валенсии... судья дает подать угловой, но не дает доиграть эпизод...почему?! Повторюсь, от судейских ошибок страдают все, и не важно Реал это или Альмерия, Арсенал это или Бернли, ошибки бьют по всем одинаково!!!! Как говорилось у классика -" а судьи кто???"