Официальный ресурс «Реала» дал разгромную оценку работе судьи Мансано

Официальный канал мадридского «Реала» Real Madrid TV обрушился с критикой на судейство в матче против «Валенсии» (2:2). Арбитр дал финальный свисток за мгновение до того, как Джуд Беллингем провел мяч в ворота хозяев.

Невиданно, неслыханно, позорно, настоящий грабеж. Вспомним, что Хиль Мансано как-то уже назначил три пенальти в ворота «Мадрида» на «Месталье»... (речь о матче в сезоне 2020/21, когда «Валенсия» победила 4:1 — прим.) Сегодн же он лишил нас ответного гола. Те, кто не следит за нами, не видят того, о чем мы говорим. Но сегодня это увидели все, потому что Хиль Мансано сделал ровно то, что он делал и раньше. Он словно изобретает новый регламент.

Анчелотти сказал предельно правильно: гол Беллингема должен был быть засчитан. Судья не дает доиграть эпизод, что предусмотрено правилами. Игроки «Мадрида» поражены таким решением. Следует подчеркнуть, что это беспрецедентный случай.