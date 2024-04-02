Опубликован список самых дорогих игроков в мире

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков в мире по итогам промежуточных обновлений. Его возглавил полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
В текущем сезоне 20-летний атакующий полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей, отдал 10 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красная). Контракт англичанина с «Реалом» действует до июня 2029 года.
Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 180 миллионов евро.
4. Винисиус Жуниор («Реал») — 150 миллионов евро.
5. Букайо Сака («Арсенал») — 130 миллионов евро.
6. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.
7. Флориан Вирц («Байер») — 110 миллионов евро.
8. Джамал Мусиала («Бавария») — 110 миллионов евро.
9. Деклан Райс («Арсенал») — 110 миллионов евро.
10. Виктор Осимхен («Наполи») — 110 миллионов еро.
Винисиусу тоже о поведении задуматься стоит. Звёздная болезнь обычно людей загоняет на самое дно. В остальном же +/- всё логично. Хотя не так много людей смотрят матчи Арсенала и Байера, поэтому оценка некоторых игроков для них может быть удивительная.
Винисиусу тоже о поведении задуматься стоит. Звёздная болезнь обычно людей загоняет на самое дно. В остальном же +/- всё логично. Хотя не так много людей смотрят матчи Арсенала и Байера, поэтому оценка некоторых игроков для них может быть удивительная.