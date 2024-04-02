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Опубликован список самых дорогих игроков в мире

сегодня, 09:34

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков в мире по итогам промежуточных обновлений. Его возглавил полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

В текущем сезоне 20-летний атакующий полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей, отдал 10 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красная). Контракт англичанина с «Реалом» действует до июня 2029 года.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 180 миллионов евро.

4. Винисиус Жуниор («Реал») — 150 миллионов евро.

5. Букайо Сака («Арсенал») — 130 миллионов евро.

6. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.

7. Флориан Вирц («Байер») — 110 миллионов евро.

8. Джамал Мусиала («Бавария») — 110 миллионов евро.

9. Деклан Райс («Арсенал») — 110 миллионов евро.

10. Виктор Осимхен («Наполи») — 110 миллионов еро.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 10:33, ред.
Ты инфляцию не учитываешь. ещё некоторое время назад клубы АПЛ, например, по 80 миллионов получали с прав, теперь по 150 почти. Просто сейчас 180 это как 100 лет 7 назад. Из всех этих игроков неадекватная цена имхо у Осимхена, какой бы вообще никакой ватный он ни был в этом сезоне, и в офсайде ни стоял всю игру, так и не падает. И Мусиала, физически слабый любитель возить мяч, который в топ-матчах никакого импакта не может внести. Впрочем, был тоже такой Санчо, 90 стоил, сейчас 40, Джамал тем же путём пойдёт)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:15
Осимхен должен вдвое уронить свой рейтинг, видел я его недавно.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 10:04
Холанн миллионов 80 максимум, Беллингем безусловно хорош, но пока на 180 млн не наиграл, Мусиала тоже очень спорно, хотя последний мне кажется еще себя покажет, вот только не в Баварии. Самая большая загадка, как тут оказался Осимхен, чисто нап уровня марсельского Олимпика.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 09:57
Это какое-то безумие. Ценники просто завышены до неадекватного уровня. Причем у всех. Месси на пике стоил 180 млн. И это было после 4 ЛЧ, 5 ЗМ, несколько ЗБ и так далее. Роналду вообще выше 120 млн не стоил. А тут 20-летний шкет, который ничего не выиграл на вершине списка и идет главным претендентом на ЗМ. Более-менее только у Мбаппе адекватная цена.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:42
Холанд если не научится приносить пользу в важных матчах, то очень скоро выпадет из этой тройки лучших дорогих игроков мира. Беллингем и Мбаппе делают как раз результат в важных матчах.

Винисиусу тоже о поведении задуматься стоит. Звёздная болезнь обычно людей загоняет на самое дно. В остальном же +/- всё логично. Хотя не так много людей смотрят матчи Арсенала и Байера, поэтому оценка некоторых игроков для них может быть удивительная.
Гость
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