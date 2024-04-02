Опубликован список самых дорогих игроков в мире

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сегодня, 09:34

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков в мире по итогам промежуточных обновлений. Его возглавил полузащитник «Реала» и сборной Англии .

В текущем сезоне 20-летний атакующий полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 20 мячей, отдал 10 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и 1 красная). Контракт англичанина с «Реалом» действует до июня 2029 года.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.

2. («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.

3. ( ПСЖ ) — 180 миллионов евро.

4. («Реал») — 150 миллионов евро.

5. («Арсенал») — 130 миллионов евро.

6. («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.

7. («Байер») — 110 миллионов евро.

8. («Бавария») — 110 миллионов евро.

9. («Арсенал») — 110 миллионов евро.

10. («Наполи») — 110 миллионов еро.