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Дебютант АПЛ получил травму головы в конце игры с «Фулхэмом»

вчера, 20:14
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Полузащитник «Вест Хэма» Джордж Эрти получил тяжелую травму головы в конце матча АПЛ против «Фулхэма» (0:2).

Игрок столкнулся со своим партнером по команде Эдсоном Альваресом. При падении Эрти ударился головой о землю, медицинской бригаде «молотобойцев» пришлось предоставить футболисту кислородную маску. Главный тренер «дачников» Марку Силва сразу же подбежал к месту, где произошел эпизод, чтобы увидеть состояние хавбека. Эрти оказывали помощь в течение 8 минут. Сразу после этого Джорджа вынесли за пределы поля на носилках и доставили в больницу. В «Вест Хэме» сообщили, что игрок в сознании.

В соцсетях оба клуба пожелали футболисту скорейшего выздоровления.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 20:52
Нелепая травма..... здоровья и что бы без последствий
Гость
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