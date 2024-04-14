Дебютант АПЛ получил травму головы в конце игры с «Фулхэмом»

Полузащитник «Вест Хэма» Джордж Эрти получил тяжелую травму головы в конце матча АПЛ против «Фулхэма» (0:2).
Игрок столкнулся со своим партнером по команде Эдсоном Альваресом. При падении Эрти ударился головой о землю, медицинской бригаде «молотобойцев» пришлось предоставить футболисту кислородную маску. Главный тренер «дачников» Марку Силва сразу же подбежал к месту, где произошел эпизод, чтобы увидеть состояние хавбека. Эрти оказывали помощь в течение 8 минут. Сразу после этого Джорджа вынесли за пределы поля на носилках и доставили в больницу. В «Вест Хэме» сообщили, что игрок в сознании.
В соцсетях оба клуба пожелали футболисту скорейшего выздоровления.