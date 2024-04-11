Серхио Рико получил разрешение врачей на возвращение к тренировкам

Голкипер ПСЖ Серхио Рико в ближайшем будущем возобновит тренировки с командой.
Врачи разрешили футболисту вернуться к занятиям в конце апреля.
Ранее испанец вылечился от аневризмы головного мозга.
Голкипер ПСЖ Серхио Рико в ближайшем будущем возобновит тренировки с командой.
Врачи разрешили футболисту вернуться к занятиям в конце апреля.
Ранее испанец вылечился от аневризмы головного мозга.
Возвращение...
Неужели так далеко шагнула наука...
Под такие нагрузки вернуться....
Возвращение...
Неужели так далеко шагнула наука...
Под такие нагрузки вернуться....