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Серхио Рико получил разрешение врачей на возвращение к тренировкам

вчера, 14:19

Голкипер ПСЖ Серхио Рико в ближайшем будущем возобновит тренировки с командой.

Врачи разрешили футболисту вернуться к занятиям в конце апреля.

Ранее испанец вылечился от аневризмы головного мозга.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:42
Здоровья футболисту!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:23
Аневризма...
Возвращение...
Неужели так далеко шагнула наука...
Под такие нагрузки вернуться....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:28
Серхио Рико хороший игрок, желаю удачи!
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