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Олссон восстановил двигательные функции и речь

вчера, 19:32

Полузащитник «Мидтьюлланда» Кристоффер Олссон, который проходит курс реабилитации после заболевания головного мозга, смог восстановить двигательные функции и речь. В заявлении клуба сказано:

Кристоффер восстановил как двигательные функции, так и речевые навыки. Его прогресс существенен, на данный момент он активно старается вернуть себе способность ходить и может есть самостоятельно. Хотя нарушения когнитивных функций остаются, а прогноз его полного выздоровления остается неопределенным, специалисты лечебного центра обрадованы положительными изменениями его состояния. Он продолжает реабилитацию в нейроцентре, где получает необходимое лечение и помощь.

«Мидтьюлланд» выражает глубокую благодарность сотрудникам центра за профессиональное лечение Кристоффера. Их преданность делу и опыт сыграли важнейшую роль в его прогрессе, мы благодарны за их постоянную поддержку.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:42
Главное не впасть депрессию и больше двигаться, назло болезни. Молодой еще, должен вытянуть.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:51
Молодец парень, рук не опустил !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Дай Бог ему здоровья...
Гость
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