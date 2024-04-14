Олссон восстановил двигательные функции и речь

Полузащитник «Мидтьюлланда» , который проходит курс реабилитации после заболевания головного мозга, смог восстановить двигательные функции и речь. В заявлении клуба сказано:

Кристоффер восстановил как двигательные функции, так и речевые навыки. Его прогресс существенен, на данный момент он активно старается вернуть себе способность ходить и может есть самостоятельно. Хотя нарушения когнитивных функций остаются, а прогноз его полного выздоровления остается неопределенным, специалисты лечебного центра обрадованы положительными изменениями его состояния. Он продолжает реабилитацию в нейроцентре, где получает необходимое лечение и помощь.

«Мидтьюлланд» выражает глубокую благодарность сотрудникам центра за профессиональное лечение Кристоффера. Их преданность делу и опыт сыграли важнейшую роль в его прогрессе, мы благодарны за их постоянную поддержку.