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«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии

сегодня, 20:26
Ковентри СитиЛоготип футбольный клуб Ковентри Сити3 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Ковентри Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии (3:3 в основное и дополнительное время, 2:4 по пенальти).

Скотт МакТоминэй вывел номинальных гостей вперед на 23-й минуте, Харри Магуайр удвоил преимущество команды на 45+1-й, а третий гол «дьяволов» забил Бруну Фернандеш на 58-й. Эллис Симмс на 71-й отыграл один из мячей, Каллум О'Хэйр на 79-й сократил разрыв в счете, а на 90+5-й счет сравнял Хаджи Райт, реализовавший пенальти. В серии пенальти сильнее оказался МЮ.

В финале «Манчестер Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт eurosport.com
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Все комментарии
hnkvhaszd6jp
hnkvhaszd6jp
сегодня в 22:21
МЮ хочет всех удивить и выиграть финал
Karkaz
Karkaz
сегодня в 22:13
МЮ же размажут в финале, зачем они туда вышли?
Или всё таки выиграют кубок и Тен Хаг станет тренером года?))
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:59, ред.
Тен Хаг специально добивался серии пенальти, чтобы прокачать морально-волевой дух команды, и добился цели.

Хейтеры, что с лицом???
Roger Young
Roger Young ответ Yamata no Orochi (раскрыть)
сегодня в 20:58
Я до последнего надеялся на сказку, но пенальти показали, что между ними и МЮ пропасть в уровне
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 20:48
На самом деле они могли бы обыграть «Манчестер Юнайтед», просто их нервы не выдержали. Ну примерно как у Аякс в 2019-ом. Но они молодцы! В финале, конечно, шансов у них практически не было бы. Там могло быть 5:0, 6:0. А так, снова МЮ против МС.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 20:43
Победа Ковентри была бы интересна. И для них сенсация, и для МанЮ последняя капля терпения
sfd7jdqve25e
sfd7jdqve25e
сегодня в 20:39
Вышли в финал в котором им ничего не светит! Соперник очень силён!!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 20:37
Очень жаль, болел за Ковентри, но они итак прыгнули выше головы, когда перевели игру в овертаймы.
DXTK
DXTK
сегодня в 20:37
А ведь чуть Юнайтед не обделался против клуба из чемпионшипа, хорошо что пенальти пробили лучше чем игроки Ковентри.

PS Повторение прошлогоднего финала, то что все и предсказывали Ман Сити - Ман Ютд.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:35
Ковентри от финала отделил сантиметровый офсайд в конце доп. времени.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:30
Победа с привкусом позора.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:29
Ковентри заслужили финала, но Мю повезло пенальти это лотерея, теперь Мю в финале не обделаться как в прошлом сезоне
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:28
А как Хейлунд побежал радоваться... Тьфу.. Стыдно должно быть.
В финале такое не прокатит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:28
10Хаг, вдохновлённый успехом Анчелотти, решил тоже использовать размен пенальти как ключ к проходу в финал, и его тактика сработала на 100%.

Можно сказать, 10Хаг просто ментально переиграл тренера "Ковентри", который пытался завершить игру в основное время, но великолепный класс 10Хага позволил его подопечным уверенно подойти к серии одиннадцатиметровых и выиграть её.

Думаю, спрос на голландца после такой уверенной реализации плана на игру вырастет в разы))
shur
shur
сегодня в 20:28
..что им там делать с такой игрой...?!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:27
Цена (млн. €): 41.8 - 447
Как можно после 3:0 чуть не отлететь???
Ладно бы если была бы 1/8 где-то или 1/16, но в полуфинале, это позор ребята!!!
Ковентри красавцы!!! Они больше заслужили быть в финале
Гость
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