«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии

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сегодня, 20:26

«Ковентри Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии (3:3 в основное и дополнительное время, 2:4 по пенальти).

Скотт МакТоминэй вывел номинальных гостей вперед на 23-й минуте, Харри Магуайр удвоил преимущество команды на 45+1-й, а третий гол «дьяволов» забил Бруну Фернандеш на 58-й. Эллис Симмс на 71-й отыграл один из мячей, Каллум О'Хэйр на 79-й сократил разрыв в счете, а на 90+5-й счет сравнял Хаджи Райт, реализовавший пенальти. В серии пенальти сильнее оказался МЮ .

В финале «Манчестер Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити».