«Динамо» на выезде крупно обыграло «Пари НН»

«Пари НН» потерпел поражение от «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ (1:4).
На 31-й минуте игры Константин Тюкавин вывел московскую команду вперёд. Даниил Фомин на 44-й удвоил преимущество гостей. Роберто Фернандес на 57-й сделал счёт более крупным. Бителло на 66-й забил четвёртый мяч «бело-голубых». На 90-й нижегородцы один гол отыграли — пенальти реализовал Николай Калинский.
«Пари НН» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Динамо» находится на 3-й позиции, у клуба 41 балл.
Но вот конфуз вышел с подобной тематикой бандитских 90-х, на "стрелку" "менты" приехали и повезали "бандюков" с нижнего.
А нижний просто "просахатил стрелку"
Мораль: "Не надо пальцы гнуть заранее, потом горькая расплата будет".
Но вот конфуз вышел с подобной тематикой бандитских 90-х, на "стрелку" "менты" приехали и повезали "бандюков" с нижнего.
А нижний просто "просахатил стрелку"
Мораль: "Не надо пальцы гнуть заранее, потом горькая расплата будет".
Изюминкой этого стал тот факт, что оба соперника подошли к нему после череды разочаровывающих поражений.
Кто из них сможет быстрее вырулить из пике, на это и должен был ответить ход игры и её результат.
Вырулили динамовцы..
Объективно Динамо посильнее конечно, но на дне канавы все выглядят примерно одинаково, как в бане))
Кроме того, "парижане"- ярковыраженная домашняя команда, на её территории её одолели только Зенит и Краснодар, тогда как мы в гостях имели до сего дня лишь три победы.
Некоторые ростки восстановления нормального самочувствия у нас появились
ещё в оренбургском кубковом поединке, и сегодня они, похоже, укрепились.
Углубляться в события матча нет смысла, счёт вполне соответствует положению дел, сложившемуся на поле.
Хотелось бы только от души поздравить некоторых красавцев:
Карраскаля- с двумя прелестными ассистами и признанием лучшим в матче;
Тюкавина- с очередным голом, разменявшим второй десяток;
Фомина- с тем, что он отлично отработал матч, поборолся много и успешно,
забил классную банку.
Надеюсь, с наматыванием соплей на кулаки мы распрощались, играем дальше
и едем снова в Оренбург, где нам, несомненно, покажут зубы, игра там будет
не чета кубковой.
А пока сораДников- с симпатичной победой.
К тому же первой крупной в чемпе, я уж думал, не дождусь..)
Изюминкой этого стал тот факт, что оба соперника подошли к нему после череды разочаровывающих поражений.
Кто из них сможет быстрее вырулить из пике, на это и должен был ответить ход игры и её результат.
Вырулили динамовцы..
Объективно Динамо посильнее конечно, но на дне канавы все выглядят примерно одинаково, как в бане))
Кроме того, "парижане"- ярковыраженная домашняя команда, на её территории её одолели только Зенит и Краснодар, тогда как мы в гостях имели до сего дня лишь три победы.
Некоторые ростки восстановления нормального самочувствия у нас появились
ещё в оренбургском кубковом поединке, и сегодня они, похоже, укрепились.
Углубляться в события матча нет смысла, счёт вполне соответствует положению дел, сложившемуся на поле.
Хотелось бы только от души поздравить некоторых красавцев:
Карраскаля- с двумя прелестными ассистами и признанием лучшим в матче;
Тюкавина- с очередным голом, разменявшим второй десяток;
Фомина- с тем, что он отлично отработал матч, поборолся много и успешно,
забил классную банку.
Надеюсь, с наматыванием соплей на кулаки мы распрощались, играем дальше
и едем снова в Оренбург, где нам, несомненно, покажут зубы, игра там будет
не чета кубковой.
А пока сораДников- с симпатичной победой.
К тому же первой крупной в чемпе, я уж думал, не дождусь..)