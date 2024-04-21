«Динамо» на выезде крупно обыграло «Пари НН»

1713704279

сегодня, 15:57

«Пари НН» потерпел поражение от «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ (1:4).

На 31-й минуте игры Константин Тюкавин вывел московскую команду вперёд. Даниил Фомин на 44-й удвоил преимущество гостей. Роберто Фернандес на 57-й сделал счёт более крупным. Бителло на 66-й забил четвёртый мяч «бело-голубых». На 90-й нижегородцы один гол отыграли — пенальти реализовал Николай Калинский.

«Пари НН» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Динамо» находится на 3-й позиции, у клуба 41 балл.