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«Динамо» на выезде крупно обыграло «Пари НН»

сегодня, 15:57
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Пари НН» потерпел поражение от «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ (1:4).

На 31-й минуте игры Константин Тюкавин вывел московскую команду вперёд. Даниил Фомин на 44-й удвоил преимущество гостей. Роберто Фернандес на 57-й сделал счёт более крупным. Бителло на 66-й забил четвёртый мяч «бело-голубых». На 90-й нижегородцы один гол отыграли — пенальти реализовал Николай Калинский.

«Пари НН» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Динамо» находится на 3-й позиции, у клуба 41 балл.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 17:00
Ещё с ролика....)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Готлиб (раскрыть)
сегодня в 16:59
Тонко))))))))
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 16:59
И ещё хотят этот не до тренера Юрана к нам в Спартак тренером назначить? Да ну нафиг,даром даже не нужен, пусть Нижнем и работает дальше.
ABir
ABir
сегодня в 16:45
Что-то пошло не так у НН
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:45
Может в Нижнем надоело игрокам трудиться ,как на тренировках так и на поле и взяли пример с Спартака сплавлять тренеров
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:43
Юран ролик зачекинил перед игрой....

А ещё в писании есть:
"Не труби впереди идущих!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:36
Болельщиков Динамо с Победой. Но Пари НН точно не заслуживал такого разгрома .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:28
Эх не надо было Сереге в рекламе сниматься))) Ну а если серьезно то все бывает!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:27
Динамо с победой!!! Это было красиво.,на классе.
Готлиб
Готлиб ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:24
Оно нагнуло его.
альсато
альсато
сегодня в 16:24
Серега Юран-готов возглавить (в качестве ГТ) фк Спартак!))))))
баск
баск
сегодня в 16:22
В любом матче, даже самом рядовом, обычно обнаруживается изюминка..

Изюминкой этого стал тот факт, что оба соперника подошли к нему после череды разочаровывающих поражений.
Кто из них сможет быстрее вырулить из пике, на это и должен был ответить ход игры и её результат.

Вырулили динамовцы..
Объективно Динамо посильнее конечно, но на дне канавы все выглядят примерно одинаково, как в бане))

Кроме того, "парижане"- ярковыраженная домашняя команда, на её территории её одолели только Зенит и Краснодар, тогда как мы в гостях имели до сего дня лишь три победы.

Некоторые ростки восстановления нормального самочувствия у нас появились
ещё в оренбургском кубковом поединке, и сегодня они, похоже, укрепились.
Углубляться в события матча нет смысла, счёт вполне соответствует положению дел, сложившемуся на поле.

Хотелось бы только от души поздравить некоторых красавцев:

Карраскаля- с двумя прелестными ассистами и признанием лучшим в матче;
Тюкавина- с очередным голом, разменявшим второй десяток;
Фомина- с тем, что он отлично отработал матч, поборолся много и успешно,
забил классную банку.

Надеюсь, с наматыванием соплей на кулаки мы распрощались, играем дальше
и едем снова в Оренбург, где нам, несомненно, покажут зубы, игра там будет
не чета кубковой.

А пока сораДников- с симпатичной победой.
К тому же первой крупной в чемпе, я уж думал, не дождусь..)
lotsman
lotsman
сегодня в 16:19
В целом матч смотрелся. Хорошую игру оно показало.
Gotlib
Gotlib ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 16:17, ред.
Сейчас уже не лаптем щи хлебают, а только кроссовками, как говорит Евгений Петросян. 😁
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:12
Для "Динамо" матч оказался легкой прогулкой. Играли легко и непринужденно, творили и созидали, накидали полную авоську "НН" и убыли восвояси. Разве что ложкой дегтя может быть то, что не сыграли на ноль. Ну а у "НН" четвертое поражение кряду. Конечно определенный очковый багаж от опасной зоны имеет место быть, но находящиеся в этой зоне клубы не лаптем щи хлебают, а потихоньку подтягиваются по очкам. Болельщиков "Динамо" с победой, ну а СНЮ есть над чем призадуматься, как-то уж совсем печально его команда выглядела сегодня в целом и в обороне в частности. Как обычно личное мнение.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:10
Грустно смотреть на игру НиНо..., претендент на вылет по игре... 4 поражения подряд...
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 16:08
«Динамо» — именно та команда, которая заслуживает третьего места. С победой!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:07
как то беззубо и как будто так и надо юрановцы без боя подняли лаПки к верху
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:06
Посмотрел полностью промо ролик НН перед матчем с Динамо, на соккере он кстати в усечённом виде был, так вот там Юран всех звал на "стрелку лохов в стоило ставить".
Но вот конфуз вышел с подобной тематикой бандитских 90-х, на "стрелку" "менты" приехали и повезали "бандюков" с нижнего.
А нижний просто "просахатил стрелку"
Мораль: "Не надо пальцы гнуть заранее, потом горькая расплата будет".
Интерес
Интерес
сегодня в 16:05
Сегодня ,в целом,"Динамо" действительно выглядело претендентом на одну из двух "свободных" медалей текущего чемпионата.
4g2jeh2mpd7j
4g2jeh2mpd7j
сегодня в 16:05
Динамо с победой, хорошо играли.
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