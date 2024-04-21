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Гол Клаудиньо помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

сегодня, 18:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

Гол забил Клаудиньо на 23-й минуте.

После поединка «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (50 очков), «Оренбург» идет на 12-м месте (26 баллов).

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Все комментарии
x8gcj6ecmt4u
x8gcj6ecmt4u
сегодня в 20:44
Зенит не напрягается, один гол и хватит.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:33
Зенит просто отскочил даже если бы судейка трусливый поставил пенальти счёт должен был быть 2-4 в пользу Оренбурга, но какой просто фарт в этот вечер был на стороне питерцев и вообще есть ли в Зените гл. тренер?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:13, ред.
Ну, и? Мне этот фильм не понравился. Несмотря на то, что Захаров собрал почти весь цвет советского кинематографа, фильм получился скучным и невыразительным. Кстате, Л.Полищук, в одном из трюков упала и серьезно повредила позвоночник, что повлекло впоследствии смертельную онкологию.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:07
Юлий Ким — Нет, я не плачу. Музыка Геннадия Гладкова.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 20:04
Всё так, Алексей, добавить нечего. Можно только констатировать печальные реалии...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:02
Что то слабенькая победа,всего то один мяч !
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 20:02
Зенит с трудом победил...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:01
Привет, Виктор! Конечно конкуренции нет и причин несколько, но одна явная, это низкий уровень уровень, нашего чемпионата. Этот турнир остановился в своем развити, игроки деградируют, многие играют без желания. Сегодняшний матч, тому показатель. Место того, что бы забить Оренбургу 3-5 безответных мячей, Зенит довольствуется одним и получает очень блеклые три домашних очка.
Capral
Capral
сегодня в 19:45, ред.
Сенатов.
Твоя крылатая и бессмертная фраза про то, что все наставления тренера игрокам, перед игрой бессмысленны, потому что выходя на поле, игроки, через пять минут забывают наставления тренера- общеизвестна. Не знаю, забывают ли игроки наставления тренера, но я- точно это не забуду.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 19:39, ред.
Песня Миронова, конечно классная, но фильм Захарова подвергся жесточайшей критике от Л.Гайдая. Поэтому, песня эта, сейчас- не очень актуальна.
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:39
... ну, тогда и я Фурманов...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 19:38
Но это же вполне естественно. Поставь любого именитого европейского тренера руководить командой средней руки и поверьте - он также ничего не добьётся. Всего лишь по одной причине: из - за отсутствия в команде высококлассных игроков. Именно последние делают погоду в футболе, тренеру же остаётся только правильно расставить их на поле и дать соответствующее задание. Всё остальное, нужное для победы, они сделают сами.
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 19:36
А Вы, Македонского с Семаком сравниваете? Ну тогда и меня сравните с Наполеоном.
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:34
Capral
Capral
сегодня в 19:34
Сенатов, не путай разные понятия- тянуть время, и отбиваться дома, от соперника, который по составу- ниже тебя на три головы.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:33
Зенит побеждает неубедительно? А кого убеждать? И, главное, зачем? Это как в песенке:
И перед кем же мне извиняться?
Мне уступают, я не в силах отказаться.
И разве мой талант, и мой душевный жар
Не заслужили скромный гонорар
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 19:31
Дело в том, что можно вытащить девушку из деревни, но, деревню из девушки- никогда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:30
Почитал комментарии, в основном критические в адрес "Зенита". Хочется спросить, а почему после забитого мяча его футболисты не должны были потянуть время, продемонстрировать технические возможности игроков, да просто побаловаться с мячом ? Причём с командой, занимающей энное место в таблице, и ни на что не претендующей ?. Вот они и валяли дурака на поле, предоставив "Оренбургу" возможность показать всё, на что он способен.
Вспоминают матч с "Краснодаром" и сравнивают его, вот тогда, мол, играли, а сегодня никакие. Да потому и никакие, что все свои возможности и способности игроки продемонстрировали в матче с главным конкурентом, а сегодня в этом не было необходимости.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 19:29
Привет, Алексей!!!
Нет конечно, никого Зенит не покупал и не проплачивал судьям, если, конечно, судьи сами не делали гнусности. Другое дело, что в Зените- состав самый дорогой и самый лучший. Но тренер без особых талантов и точно не гений. Надо отметить, что действительно, пять последних лет, у Зенита нет конкуренции в ПЛ России. Но в этом сезоне, кое-какая борьба развернулась, но тоже, исключительно благодаря тому, что Зенит позволяет соперникам играть в догонялки. Но уж если, Зенит так боится конкуренции и решил играть на удержание счета, дома, против Оренбурга, вот здесь появляются вопросы...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:29
Так до Зенита он и был тренером Уфы и имел очень хорошие отзывы болельщиков. Или я ошибаюсь и это была не Уфа, но точно не богатый клуб. Уточнять недосуг и желания нет.
Palex
Palex ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 19:20, ред.
По поводу Семака согласен,но сравнение твое не корректное. Давай Клоппа, Тухеля или Гвардиолу поставим тренировать, ну скажем Фулхем, Майнц или Гранаду, много они добьются с этими клубами? И по поводу купленных чемпионств, можно подробнее, как покупали, кому и куда деньги переводились, в какой валюте и т.д ?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:16
Про то что Зенит всё купил я никогда не говорил. А вот, Вам, кроме обычных отмазок- сказать нечего. Дайте сейчас Семаку состав Уфы, и Вы увидите, где он окажется- в ж...е.
ТерSpark
ТерSpark ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:13
Да вы купленные чемпионы,ты не обижайся,тебя поставь вместо Семака и ты выиграл бы 5 и 10 чемпионств подряд пока Газпром народное достояние. Пойми Семак не топ тренер,поставьте его тренером в другой клуб,он там утонет в грязи не понимая как играть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:10, ред.
Никто не утверждает что Семак гений от футбола...или мега стратег....
Он просто чемпион !!!
Над вечными своими критиками....
Хоть до изжоги обкритикуйтесь....хоть до икоты обзывайте его трусом и импокем то....
А он выше вас умелых и всезнающих стратегов и тактиков....в таблице.))

Далее обычно как и после каждой победы Зенита с той стороны памфлеты о Газпроме и Зенит всё купил....
Но уже неинтересно....приелось....
a-league
a-league
сегодня в 19:00, ред.
После просмотра видеоповтора гола в ракурсе из-за ворот, сложилось ненавязчивое впечатление, что вратарь его ловить и не собирался ....
По-поводу пенальти: для того чтобы Безбородов поставил этот пеналь, не хватало одной существенной детали - дополнительного глАза на затылке у Прохина
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:51
Про Клаудиньо сказано было к слову, хотя и без него, у вас хватает сильнейших игроков. Что касается ДИНАМО, то никто из наших болельщиков не нахваливает тренера, а терпеливо ждут своего часа. Я же, и вовсе его критикую регулярно. Вот в чем разница.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:48
Маэстро, только увидел картинку- сразу заржал как жеребец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мало того, что в тему, так еще и прекрасное напоминание- о незабываемом советском прошлом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ведь точно- по ихнему, по бразильскому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Маэстро- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:43
Да всё мне понятно и давно. От Вас, только одно требуется- объективно и честно констатировать действительность. А все эти дела, типа- выиграли, хорошо, проиграли- еще лучше, больше не канают. Пора уже признать, ваш Семак- самый обычный тренер. Ничего особенного в нем нет. Ни тактик, ни стратег, но еще и трус, потому что, такой 2-й тайм от Зенита- это ПОЗОР и полная тренерская ИМПОТЕНЦИЯ!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 18:43, ред.
Больше подходит: Оренбург минимально уступил Зениту...

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:37, ред.
Ещё раз на перемотке для опоздавших....
Играет команда - Семак хороший
Не играет команда - Семак плохой

Что непонятно то ???

И при чём здесь Клаудиньо ???
Клаудиньо хоть приносит очки и титулы сколько бы он не стоил.....

На сколько дороже Оренбурга ваши составы ???...по полвека сидящих без золота....
Гость
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