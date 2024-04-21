Гол Клаудиньо помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Клаудиньо на 23-й минуте.
После поединка «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (50 очков), «Оренбург» идет на 12-м месте (26 баллов).
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Клаудиньо на 23-й минуте.
После поединка «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России (50 очков), «Оренбург» идет на 12-м месте (26 баллов).
Нет конечно, никого Зенит не покупал и не проплачивал судьям, если, конечно, судьи сами не делали гнусности. Другое дело, что в Зените- состав самый дорогой и самый лучший. Но тренер без особых талантов и точно не гений. Надо отметить, что действительно, пять последних лет, у Зенита нет конкуренции в ПЛ России. Но в этом сезоне, кое-какая борьба развернулась, но тоже, исключительно благодаря тому, что Зенит позволяет соперникам играть в догонялки. Но уж если, Зенит так боится конкуренции и решил играть на удержание счета, дома, против Оренбурга, вот здесь появляются вопросы...
Нет конечно, никого Зенит не покупал и не проплачивал судьям, если, конечно, судьи сами не делали гнусности. Другое дело, что в Зените- состав самый дорогой и самый лучший. Но тренер без особых талантов и точно не гений. Надо отметить, что действительно, пять последних лет, у Зенита нет конкуренции в ПЛ России. Но в этом сезоне, кое-какая борьба развернулась, но тоже, исключительно благодаря тому, что Зенит позволяет соперникам играть в догонялки. Но уж если, Зенит так боится конкуренции и решил играть на удержание счета, дома, против Оренбурга, вот здесь появляются вопросы...
Вспоминают матч с "Краснодаром" и сравнивают его, вот тогда, мол, играли, а сегодня никакие. Да потому и никакие, что все свои возможности и способности игроки продемонстрировали в матче с главным конкурентом, а сегодня в этом не было необходимости.
Вспоминают матч с "Краснодаром" и сравнивают его, вот тогда, мол, играли, а сегодня никакие. Да потому и никакие, что все свои возможности и способности игроки продемонстрировали в матче с главным конкурентом, а сегодня в этом не было необходимости.