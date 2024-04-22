«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по Грилишу летом

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вчера, 18:47

«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по левому вингеру этим летом.

В клубе недовольны выступлением англичанина в этом сезоне. У футболиста 3 гола и 3 ассиста в 30 матчах.

Грилиш был куплен летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.