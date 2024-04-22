«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по Грилишу летом

«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по левому вингеру Джеку Грилишу этим летом.
В клубе недовольны выступлением англичанина в этом сезоне. У футболиста 3 гола и 3 ассиста в 30 матчах.
Грилиш был куплен летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.
«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по левому вингеру Джеку Грилишу этим летом.
В клубе недовольны выступлением англичанина в этом сезоне. У футболиста 3 гола и 3 ассиста в 30 матчах.
Грилиш был куплен летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.
плана для меня Джек, думаю ещё порадует своими выкрутасами
на футбольном поле и за Сборную на Евро-24, конечно...!!!
плана для меня Джек, думаю ещё порадует своими выкрутасами
на футбольном поле и за Сборную на Евро-24, конечно...!!!
но вряд ли Грилиш читал Мастер и Маргариту
но вряд ли Грилиш читал Мастер и Маргариту