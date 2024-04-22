Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по Грилишу летом

вчера, 18:47

«Манчестер Сити» рассмотрит предложения по левому вингеру Джеку Грилишу этим летом.

В клубе недовольны выступлением англичанина в этом сезоне. У футболиста 3 гола и 3 ассиста в 30 матчах.

Грилиш был куплен летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ и «Ливерпуль» интересуются защитником «Челси»
Сегодня, 21:09
СлухиВлахович отказался от выгодного предложения саудовского клуба
Сегодня, 20:06
СлухиБернарду Силва мечтает перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно
Сегодня, 19:35
СлухиНазвано условие, при котором Ламин Ямаль может перейти в ПСЖ
Сегодня, 19:11
СлухиПолузащитник «Челси» может перейти в «Барселону»
Сегодня, 18:28
СлухиБернарду Силва покинет «Манчестер Сити» этим летом
Сегодня, 18:08
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:56
Я уже заочно извинялся перед Грилишем, в конце прошлого сезона)) Он конечно далеко не ключевой футболист, но все таки раскрыться в Сити смог и определенную пользу команде приносит.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:09
Приятно такое читать, особенно на фоне наших с тобой разногласий, когда его покупали)
112910415
112910415
сегодня в 05:59
рассмотреть уже можно
shur
shur
вчера в 19:24
...вот есть у каждого свои игроки, своя команда, свой тренер, того
плана для меня Джек, думаю ещё порадует своими выкрутасами
на футбольном поле и за Сборную на Евро-24, конечно...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 19:19
бойтесь своих желаний---они сбываются(с)
но вряд ли Грилиш читал Мастер и Маргариту
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:06
Грилиш еше послужит Шарлотану
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:58
В Лувр..
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:51
Да лысый не отпустит его, тем более Бернарду может уйти..
la-respect0
la-respect0
вчера в 18:49
Ну хоть требл выиграл , теперь можно возвращаться в родной Бирмингем 😏
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:48
100% утка. Грилиш хороший футболист, который пригодится Сити.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 