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«Реал» и «Бавария» могут обменяться защитниками

вчера, 18:35

«Бавария» определилась с заменой Альфонсо Дэвису.

Канадец может перейти в «Реал» этим летом, а в качестве его замены мюнхенский клуб рассматривает защитника «сливочных» Ферлана Менди. Стороны могут обменяться футболистами.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:18
шило на мыло никакого смысла нет Менди для Реала уже свой так же как и Девис для немцев
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:34
Ну вы уж дождитесь окончания полуфинала ЛЧ, ну уж потом сразу после матча, да и футболки в этом случаи можно не снимать...)
shur
shur
вчера в 19:32
...как тесен этот мир, они нам канадца к испанцам,а мы им француза,
то бишь немцам ,интернационал...!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:54
Получится хороший обмен,туды - сюды !
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