«Реал» и «Бавария» могут обменяться защитниками

«Бавария» определилась с заменой Альфонсо Дэвису.
Канадец может перейти в «Реал» этим летом, а в качестве его замены мюнхенский клуб рассматривает защитника «сливочных» Ферлана Менди. Стороны могут обменяться футболистами.
«Бавария» определилась с заменой Альфонсо Дэвису.
Канадец может перейти в «Реал» этим летом, а в качестве его замены мюнхенский клуб рассматривает защитника «сливочных» Ферлана Менди. Стороны могут обменяться футболистами.
то бишь немцам ,интернационал...!!!https://youtu.be/w4JYOQZPj38?si=iHgi3fT_N5c8T8zy
то бишь немцам ,интернационал...!!!