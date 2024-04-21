В «Барселоне» убеждены, что могут выручить за Араухо более 100 млн евро

«Барселона» летом может расстаться с защитником Рональдом Араухо.
По информации источника, в клубе убеждены, что могут выручить за футболиста более 100 миллионов евро. Он является одним из игроков, которые имеют наиболее высокую рыночную стоимость и чья продажа принесёт большие деньги.
Против более менее сильного соперника стабильно пропускают 4 гола. За сотку можно смело продавать и Де Йонга тоже вместе с ним.
Против более менее сильного соперника стабильно пропускают 4 гола. За сотку можно смело продавать и Де Йонга тоже вместе с ним.