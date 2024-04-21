В «Барселоне» убеждены, что могут выручить за Араухо более 100 млн евро

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сегодня, 15:59

«Барселона» летом может расстаться с защитником .

По информации источника, в клубе убеждены, что могут выручить за футболиста более 100 миллионов евро. Он является одним из игроков, которые имеют наиболее высокую рыночную стоимость и чья продажа принесёт большие деньги.