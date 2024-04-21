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В «Барселоне» убеждены, что могут выручить за Араухо более 100 млн евро

сегодня, 15:59

«Барселона» летом может расстаться с защитником Рональдом Араухо.

По информации источника, в клубе убеждены, что могут выручить за футболиста более 100 миллионов евро. Он является одним из игроков, которые имеют наиболее высокую рыночную стоимость и чья продажа принесёт большие деньги.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:03
Что с ним, что без там дыра..
Против более менее сильного соперника стабильно пропускают 4 гола. За сотку можно смело продавать и Де Йонга тоже вместе с ним.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:01
Могут получить хорошие деньги и возможную дыру в обороне...
Гость
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