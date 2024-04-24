Экс-игрок РПЛ Ле Таллек стал советником председателя правления «Зенита»

Бывший игрок клубов РПЛ Дамьен Ле Таллек назначен советником председателя правления петербургского «Зенита».
В его задачи будет входить развитие партнёрских отношений с футбольными командами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, также он будет заниматься селекционной деятельностью в этих регионах.
Ле Таллек во времена игровой карьеры выступал за «Гавр», «Ренн», юношескую и молодёжную сборные Франции, дортмундскую «Боруссию», с которой становился победителем Бундеслиги, ужгородскую «Говерлу», саранскую «Мордовию», белградскую «Црвену Звезду» (с ней дважды выигрывал чемпионат Сербии), «Монпелье», афинский АЕК, московское «Торпедо», «Сошо» и «Ханой».
Теперь будет голубем мира везде и всюду...
Теперь будет голубем мира везде и всюду...