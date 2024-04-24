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Экс-игрок РПЛ Ле Таллек стал советником председателя правления «Зенита»

вчера, 12:51

Бывший игрок клубов РПЛ Дамьен Ле Таллек назначен советником председателя правления петербургского «Зенита».

В его задачи будет входить развитие партнёрских отношений с футбольными командами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, также он будет заниматься селекционной деятельностью в этих регионах.

Ле Таллек во времена игровой карьеры выступал за «Гавр», «Ренн», юношескую и молодёжную сборные Франции, дортмундскую «Боруссию», с которой становился победителем Бундеслиги, ужгородскую «Говерлу», саранскую «Мордовию», белградскую «Црвену Звезду» (с ней дважды выигрывал чемпионат Сербии), «Монпелье», афинский АЕК, московское «Торпедо», «Сошо» и «Ханой».

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Все комментарии
particular
particular
вчера в 19:14
Выступление за такие команды - это не только показатель востребованности :))
Теперь будет голубем мира везде и всюду...
Храневец
Храневец
вчера в 17:59
А в Биробиджане и Бердичеве он не играл ???????
Храневец
Храневец
вчера в 17:57
Теплое местечко , чтоб я так жил !!!!!!
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:50
Хоть у кого то мечты сбылись.
Интерес
Интерес
вчера в 15:32
"Буйная карьера"...А что он советовать будет,из какой сферы футбольной жизни?
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 14:45
А где играл?
tm5j55n4y7ce
tm5j55n4y7ce
вчера в 13:59
Неужели Зенит пошел по пути спартака, набирать в команду всякий ширпотреб, чтобы пилить бабло.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:58
он же за Торпедо играл всего 9 матчей за что ему такая честь
Katerman
Katerman
вчера в 13:56, ред.
Не могу что-то припомнить такого. Много лет являюсь поклонником Зенита.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:53
а кто это он что в Зените на лавке сидел как нынешний Изя потом лет через 15-20 тоже станет зам председателя правления чего нибудь
3m9p7pfj82z7
3m9p7pfj82z7
вчера в 13:49
А россиян что на эту должность нет?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:44
Замечательно, только он никогда не был игроком Зенита)
adekvat
adekvat
вчера в 13:39
Клубы каждый год что ли менял? Зато наверно знакомств куча, как раз к новой должности, только клубов с Африки и Ближнего востока не вижу.
lotsman
lotsman
вчера в 12:58
Где он только не играл. Послужной список внушительный.
drug01
drug01
вчера в 12:52
Хорошая должность для бывшего футболиста! Желаем удачи
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