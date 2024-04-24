Экс-игрок РПЛ Ле Таллек стал советником председателя правления «Зенита»

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вчера, 12:51

Бывший игрок клубов РПЛ назначен советником председателя правления петербургского «Зенита».

В его задачи будет входить развитие партнёрских отношений с футбольными командами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, также он будет заниматься селекционной деятельностью в этих регионах.