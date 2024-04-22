Гендиректор «Спартака»: «Абаскаль устал и не справлялся с давлением»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал победу команды над «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ , а также высказался об отставке с должности главного тренера москвичей.

Довольны результатом. Мне понравилось, как играла команда. Абаскаль сдался после матча с «Сочи»? Я бы сказал, что решение было связано с тем, что Гильермо действительно устал и не справлялся с давлением. На протяжении всего времени он отдавал себя, старался, но бывает, что не получается. Не могу комментировать ход переговоров.