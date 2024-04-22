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Гендиректор «Спартака»: «Абаскаль устал и не справлялся с давлением»

вчера, 08:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 5Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды над «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ, а также высказался об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера москвичей.

Довольны результатом. Мне понравилось, как играла команда. Абаскаль сдался после матча с «Сочи»? Я бы сказал, что решение было связано с тем, что Гильермо действительно устал и не справлялся с давлением. На протяжении всего времени он отдавал себя, старался, но бывает, что не получается. Не могу комментировать ход переговоров.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
Так и я о том же: посмотрим в дальнейшем, тогда и оценим - с чувством, толком, расстановкой.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:51
Нет в тебе объективности, а жаль... Никто не возносит Спартак до небес, но победили они вчера по делу и весьма показательно. Посмотрим в дальнейшем на команду, тогда и поговорим...
EDMinsk
EDMinsk
вчера в 21:30
Наконец.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:04
А этот Спартаковский?
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
Вот раздухарились на пустом месте. Спартак сыграл ровно на столько хорошо, на сколько никуда не годно сыграл Ростов. Ничего более. Такие игры, в которых у одного катится всё потому, что у другого всё валится - не редкость. Только что наблюдали такое в матче Балтики с Ахматом.
pomor45
pomor45 ответ dae84qkhcdba (раскрыть)
вчера в 20:54
Может Валере это и надо было?
pomor45
pomor45
вчера в 20:53
Так теперь кандидатов надо в барокамере испытывать.
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 17:13
Лишили радости 😭
Сп62
Сп62 ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 12:08
Если бы не попрощался, то обязательно вернулся бы.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 11:43
Тут на Soccer один "Великий писака", опубликовал, что Абаскаль не попрощался с командой и уехал. В интервью Саша Максименко сказал, что Абаскаль приезжал на базу и со всеми попрощался. Как тренера Абаскаля я так и не понял, может он не для Спартака, время покажет. А вот по-поводу хайпа наших "писак" я очень сомневаюсь, что будет какое то опровержение. И все это закончилось негативом, что он плохо поступил.
hxnrdjk2w4ne
hxnrdjk2w4ne
вчера в 11:40
Игроки Спартака устали от бездарного руководства клуба. И они просто сыграли в игру ФУТБОЛ, в ту игру, в которую они могли бы играть. Уже более 20-и лет их душат люди, не понимающие в футболе ничего!
Давно пора понять, что СМ болен болезнью руководства!
альсато
альсато
вчера в 10:28
если до конца сезона никто не возглавит Спартак, а команда окажется в тройке призеров...то скажут, ведь точно скажут, что это заслуга абаскаля)))
Capral
Capral ответ asmt2byfzwr4 (раскрыть)
вчера в 09:56, ред.
Я ничего не исключаю, ничего не обещаю, только пытаюсь спрогнозировать. Ничего не понеслось. Что получится- поглядим. Имея, колоссальный спортивный и жизненный опыт, я, с некоторой опаской смотрю на такой футбол Спартака, как вчера. Невозможно- с чистого листа, в первой же игре выдать такой футбол. К такому футболу надо долго готовиться, его надо изучать и принять, как новую тренерскую философию и модель. Поэтому, ничего не понеслось и никто преждевременно не строит розовых иллюзий. Понаблюдаем, посмотрим, а выводы сделаем позднее...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:55
Вычеркнуть его и забыть.
asmt2byfzwr4
asmt2byfzwr4 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:48
Понеслось, это уже проходили, в следующий раз спартак проиграет и все вернется на круги своя.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:48
в мире нет тренера, который отвечает всем требованиям московской команды.
всегда найдутся те кто скажут недовольны "фиии"...
112910415
112910415
вчера в 09:40
Слишкович имеет другой взгляд на футбол ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:35, ред.
Ну конечно нелюди не заметили что в рыжем нет ничего человеческого. Он эгоцентричен, самоуверен и неспособен критически смотреть на себя и свои действия, как похоже и руководство клуба. Слишкович человек, ему не чуждо человеческое, и в этом его преимущество перед всеми этими нелюдьми. Где плохо он говорит что плохо, где хорошо говорит что хорошо - честный сбалансированный взгляд на вещи. Вчера когда он перед матчем сказал что приехал за 3мя очками я было засомневался, подумал откуда может быть такая уверенность, но оказалось не соврал, это тоже произвело впечатление

Эта игра мне видится не переходом на что то новое, а временным решением тренера, так как чего то иного за такой короткий период построить просто невозможно, сейчас надо команду заново строить, но я не думаю что такой вариант будет, я думаю даже если вдруг останется Слишкович то будет спартаковский футбол, просто не сейчас. Но то что он увидел как сыграть против Ростова и использовал его слабые стороны такие как высокую линию обороны уже говорит что он не только как человек хорош, но и как специалист. Страшно что некомпетентные люди в руководстве Спартака и этого могут не заметить как не замечали провальную работу Абаскаля
adekvat
adekvat ответ xg4tqvyrrcr9 (раскрыть)
вчера в 09:34
А не надо было давить, другой прийдет тоже не дадите работать.
lotsman
lotsman
вчера в 09:26
Абаскаль не устал, он просто не спартаковский.
xg4tqvyrrcr9
xg4tqvyrrcr9
вчера в 09:25
Зачем таких тренеров приглашать,которые боятся давления
Capral
Capral
вчера в 09:24
Спартак выдал вчера искромётный, нечеловеческий по интенсивности футбол!!! Но к такому футболу надо готовиться физически и тактически. Рисунок игры, конечно не спартаковский, он больше напоминает игру киевского Динамо середины 70-х. Но такой футбол дал результативную победу, а болельщикам КБ -надежду на выздоровление... Если вчерашний матч Спартака не случайность, а новый тренерский курс, то придется многое перекраивать в игровой системе КБ.

Одного боюсь, подобный вертикальный футбол мы уже видели пару лет назад в исполнении Динамо. Тоже, первый тайм - прессинг, интенсивный, быстрый футбол, где-то даже атлетичный, а на 2-й тайм сил не хватает и команда с трудом дигрывала матчи...

Оставшиеся игры Спартак доиграет в этом составе, но для того футбола, что был вчера в исполнении команды, нужны более классные футболисты. Ну и конечно, только проверка временем даст ответ -приживется ли такой футбол в Спартаке. А пока, желаю Легендарному клубу встать на ноги и, с высоко поднятой головой двигаться к поставленной цели!!!!!!!

Удачи Спартаку!!!
бундер
бундер ответ 97vq9ak49tju (раскрыть)
вчера в 09:05
Вот такое же подозрение. Грузин с дельфином воду мутят.
zp6ubndmdm32
zp6ubndmdm32
вчера в 08:46
Может теперь Спартаку не стоит искать тренера, а дать шанс тому кто сейчас тренирует?
dae84qkhcdba
dae84qkhcdba
вчера в 08:44
После этой игры перспективы Валеры возглавить Спартак резко упали.
97vq9ak49tju
97vq9ak49tju
вчера в 08:43
Игроки сплавили неугодного тренера и начали играть по нормальному.
Интерес
Интерес
вчера в 08:38
"КУры сдохли",а у Абаскаля осталось ещё много идей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:35
А нечего было на него так давить...
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