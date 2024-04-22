Гендиректор «Спартака»: «Абаскаль устал и не справлялся с давлением»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды над «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ, а также высказался об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера москвичей.
Довольны результатом. Мне понравилось, как играла команда. Абаскаль сдался после матча с «Сочи»? Я бы сказал, что решение было связано с тем, что Гильермо действительно устал и не справлялся с давлением. На протяжении всего времени он отдавал себя, старался, но бывает, что не получается. Не могу комментировать ход переговоров.
Одного боюсь, подобный вертикальный футбол мы уже видели пару лет назад в исполнении Динамо. Тоже, первый тайм - прессинг, интенсивный, быстрый футбол, где-то даже атлетичный, а на 2-й тайм сил не хватает и команда с трудом дигрывала матчи...
Оставшиеся игры Спартак доиграет в этом составе, но для того футбола, что был вчера в исполнении команды, нужны более классные футболисты. Ну и конечно, только проверка временем даст ответ -приживется ли такой футбол в Спартаке. А пока, желаю Легендарному клубу встать на ноги и, с высоко поднятой головой двигаться к поставленной цели!!!!!!!
Удачи Спартаку!!!
Одного боюсь, подобный вертикальный футбол мы уже видели пару лет назад в исполнении Динамо. Тоже, первый тайм - прессинг, интенсивный, быстрый футбол, где-то даже атлетичный, а на 2-й тайм сил не хватает и команда с трудом дигрывала матчи...
Оставшиеся игры Спартак доиграет в этом составе, но для того футбола, что был вчера в исполнении команды, нужны более классные футболисты. Ну и конечно, только проверка временем даст ответ -приживется ли такой футбол в Спартаке. А пока, желаю Легендарному клубу встать на ноги и, с высоко поднятой головой двигаться к поставленной цели!!!!!!!
Удачи Спартаку!!!
Эта игра мне видится не переходом на что то новое, а временным решением тренера, так как чего то иного за такой короткий период построить просто невозможно, сейчас надо команду заново строить, но я не думаю что такой вариант будет, я думаю даже если вдруг останется Слишкович то будет спартаковский футбол, просто не сейчас. Но то что он увидел как сыграть против Ростова и использовал его слабые стороны такие как высокую линию обороны уже говорит что он не только как человек хорош, но и как специалист. Страшно что некомпетентные люди в руководстве Спартака и этого могут не заметить как не замечали провальную работу Абаскаля
Эта игра мне видится не переходом на что то новое, а временным решением тренера, так как чего то иного за такой короткий период построить просто невозможно, сейчас надо команду заново строить, но я не думаю что такой вариант будет, я думаю даже если вдруг останется Слишкович то будет спартаковский футбол, просто не сейчас. Но то что он увидел как сыграть против Ростова и использовал его слабые стороны такие как высокую линию обороны уже говорит что он не только как человек хорош, но и как специалист. Страшно что некомпетентные люди в руководстве Спартака и этого могут не заметить как не замечали провальную работу Абаскаля