Судьба тен Хага решена. В Англии уверены, что тренера МЮ уволят

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сегодня, 00:03

Выход в финал Кубка Англии только отсрочил это решение.

Примерно в этом месте мы могли бы обсуждать кандидатуру нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», фигуру временного наставника или оценивать историю выступлений МЮ под руководством Эрика тен Хага. Но история эта ещё не дописана. Если бы не пара сантиметров офсайда и ВАР в матче «красных дьяволов» с «Ковентри», отставка голландца случилась бы сразу. В этом уверены английские СМИ и эксперты. Но удачная серия пенальти спасла МЮ от позора. И все же вряд ли она поможет тен Хагу остаться у руля команды.

В свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед» голландец вывел команду в Лигу чемпионов с третьего места в Премьер-Лиге, а также выиграл Кубок Лиги. Неплохой старт. Но развить успех в этом году не получается. В АПЛ «красные дьяволы» идут седьмыми и практически не имеют шансов попасть в ЛЧ .

Решение принято

Легендарный бомбардир Алан Ширер убежден, что даже если тен Хаг выиграет с МЮ Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити», это не спасет тренера:

Я думаю, что будущее тен Хага уже определено. Он уйдет, даже если они выиграют Кубок Англии. Вряд ли этот результат будет иметь значение для его карьеры. Возможно, это печально или неправильно. Но есть ощущение, что это так. Когда ты смотришь на футболистов, на их отношение ко всему, на их место в лиге, на то, чего они хотят добиться, и что имеют на самом деле, кажется, будто тренер уже уходит.

Другой легендарный англичанин Гари Линекер напомнил, как из «Манчестер Юнайтед» был уволен Луи ван Гал в 2016 году. Голландца отправили в отставку сразу после победы над «Кристал Пэлас» (2:1) в финале Кубка Англии. Ширер согласился, что ситуация в чём-то схожа:

Да, ван Гал получил сообщение в лифте после матча. Большой вопрос, правильно ли это. Мне кажется, что решение относительно тен Хага уже принято. Вы же знаете, как это работает. Есть новый владелец, новый футбольный директор, новый спортивный директор, все – новые. Все указывает на то, что скоро придет и новый главный тренер.

Дурной коллектив

Не только непосредственно результаты будут влиять на решение относительно судьбы тен Хага. Важна и атмосфера в команде, отношение футболистов к делу. И тут вспоминают всё более-менее заметные истории. Даже после вымученной победы над «Ковентри» в серии пенальти зоркие британцы отметили, как Антони отпраздновал успех. Он словно передразнил игроков соперника, закрыв уши руками. Некрасиво. Но это лишь еще один эпизод в общую копилку выходок и поводов для осуждения.

Того же Антони считают весьма неудачным приобретением. И болельщики часто подвергают его критике за отношение к самой игре, за работу на поле. Большую шумиху устроил визит Маркуса Рэшфорда в ночной клуб в Белфасте. Пришлось даже тен Хагу вмешиваться. Да и разногласия тренера с Джейдоном Санчо, которые в итоге привели к уходу последнего, не добавляют здоровья общей атмосфере вокруг команды.

Часто критике подвергался и капитан МЮ Бруну Фернандеш, который эмоционально регулярно не вывозил напряжения. Его неуместные срывы и психологические проблемы, выливавшиеся в нелепые действия и споры на поле, мягко говоря, не к лицу капитану. Зато они отражают общую ментальную нестабильность «Манчестер Юнайтед», которая отражается на всем. Такие качели возникли и в игре с «Ковентри», после которой Рой Кин назвал МЮ «командой Чемпионшипа».

Между тем, Джим Рэтклифф продолжает планомерно обновлять руководство клуба. Как мы и предполагали, опытный управленец не стал первым делом менять главного тренера, а решил разобраться с офисом клуба. Он собирает новую команду боссов, в которую уже вошли Омар Беррада, Джейсос Уилкокс, вскоре присоединится и Дэн Эшуорт. Действительно, следующим логичным шагом должно стать назначение тренера. Но эта самая команда управленцев должна подготовить подходящую почву и договориться с грамотно выбранным кандидатом.

А в СМИ нет недостатка в том, кого называют сменщиком тен Хага. Называется кандидатура Гарета Саутгейта, чей контракт со сборной Англии близок к завершению. Также в шорт-листе находится наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и уходящий из «Баварии» Томас Тухель.

Попытка устоять

Сам тен Хаг, под руководством которого, по словам Рио Фердинанда, МЮ «собрал все свои худшие черты», старается не замечать туч вокруг него. Вот и после матча с «Ковентри» голландец старался сохранить лицо:

Мы дошли до двух финалов за два года. И это огромное достижение. Я вижу ошибки, которые мы совершаем. От них никуда не деться. Но это не позор. Это достижение. Мы можем играть на очень высоком уровне. Но в том же матче можем оказаться и в самом низу. Это необъяснимо. Речь идет об управлении игрой, ответственности и принятии решений. Мы должны лучше справляться с такими ситуациями. Иногда мы упускали результат таким образом. Но в этот раз нам повезло. Когда все под твоим контролем, ты должен доводить игру до победы.

Но реальность такова, что на стороне тен Хага уже почти никого не осталось. Из легенд, пожалуй, только Гари Невилл высказывается более-менее сдержанно. Но и он уверен, что время голландца у руля МЮ сочтено:

Было бы несколько странным увольнять тренера после двух трофеев в двух первых сезонах. Это если он выиграет Кубок Англии. Трофеи нельзя недооценивать. Если у вас есть талант их завоевывать, справляясь с трудностями, не нужно от этого отмахиваться. Но вероятность увольнения тен Хага велика. Мы видим, как новое руководство всё меняет. Но будут вопросы, когда они уволят его после победы в Кубке Англии.

Кажется, что сейчас вопрос стоит только в том, когда именно отправят в отставку тен Хага: после финала Кубка Англии, после окончания сезона или когда договорятся с его сменщиком.