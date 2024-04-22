У «Спартака» есть дедлайн для объявления имени нового главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему сроков объявления имени нового главного тренера клуба.
После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности наставника московской команды является Владимир Слишкович.
У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нём я не могу.
У Локо есть Дедпул ...и ведут себя скромней...
У Локо есть Дедпул ...и ведут себя скромней...
Но ответственно всем заявляю,что возглавить "Спартак" не хочу!!!
Но ответственно всем заявляю,что возглавить "Спартак" не хочу!!!
говорить, но не сказать !
говорить, но не сказать !