У «Спартака» есть дедлайн для объявления имени нового главного тренера

Генеральный директор «Спартака» высказался на тему сроков объявления имени нового главного тренера клуба.

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности наставника московской команды является Владимир Слишкович.

У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нём я не могу.