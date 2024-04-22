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У «Спартака» есть дедлайн для объявления имени нового главного тренера

вчера, 09:59

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему сроков объявления имени нового главного тренера клуба.

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности наставника московской команды является Владимир Слишкович.

У нас есть дедлайн, когда мы объявим нового главного тренера, но говорить о нём я не могу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25
Нашёл чем хвалиться....Дедлайн..
У Локо есть Дедпул ...и ведут себя скромней...
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:48
Кассандра,покажи личико!
Futurista
Futurista ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 15:22
Жду очередных поздравлений)...
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:45
Лишь бы фиглайн не получился,как у успокоившихся после предыдущего тура ЦСКА и "Ростова".
Интерес
Интерес
вчера в 14:44, ред.
Что такое дедлайн,я не знаю,и признаюсь,что знать не хочу!
Но ответственно всем заявляю,что возглавить "Спартак" не хочу!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:06
"Дедлайн , баблайн" - какая разница - играйте "пока масть идёт"...)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:32
Пока нынешний наставник успешно проводит игры может его и оставить?
Futurista
Futurista
вчера в 10:54
Главное успеть во время этого дедлайна еще коней обыграть)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:22
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 10:18
    Возможно попахивает повторением истории как с Карерой. Предположим Слишкович в оставшихся матчах показывает хорошую игру с победами, не соблазнится ли руководство его оставить?
    112910415
    112910415
    вчера в 10:05
    мало в этом смысла -
    говорить, но не сказать !
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:00
    Опять какого-то пройдоху возьмут...
    Гость
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