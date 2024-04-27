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Слот не будет влиять на трансферы в «Ливерпуле»

вчера, 23:32

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».

Сообщается, что в таком случае рулевой не будет влиять на трансферы «красных», этим займется спортивный директор Ричард Хьюз.

Руководить работой вышеназванных специалистов будет Майкл Эдвардс, который является исполнительным директором по футбольным вопросам в Fenway Sports Group.

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Все комментарии
qffpevstn662
qffpevstn662
сегодня в 07:30
Странная позиция. Неужели мнение главного тренера не учитывается?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:20
Главные фигуры уходящей эпохи ругаются при всех у бровки.
вот и все вот так бесславно паршиво и позорно заканчивается некогда золотая и прекрасная эра Ливерпуля Клоппа.
Теперь Арне Слот новый тренер Ливерпуля.
Мне кажется, Слот это такой Алонсо на минималках.
За плечами только одна крупная победа и привлекательный футбол.
Эредевизию не особо смотрю, но возникает вопрос, конечно, справится ли в гораздо более сильной лиге?! Много вопросов.
Хорошо что структура управления в Ливерпуле четко сформирована.
Слот буде отвечать только за тренерскую работу.
а трансферы, так понимаю, они будут согласовываться совместно.
Не получится у Слота - Ливерпуль наймет другого.
Но не Хави Алонсо.
Т.к. судя по ситуации испанец спланировал себе дорогу в Реал через пару сезонов, ничего не поделаешь.
Салах наверно, уже говорит агенту поискать ему новое место работы.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:51
Такое было при Роджерсе когда весь хлам скупили, Только Клопп согласился если он будет влиять на трансферы, пару игроков он конечно раскрыл, но ему тоже не давали денег на трансферы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:48
Ну это не есть хорошо, когда главный тренер не может влиять на трансферы игроков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:48
В случае чего можно будет сказать, что не тех игроков мне покупали))
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