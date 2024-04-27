Слот не будет влиять на трансферы в «Ливерпуле»

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вчера, 23:32

Главный тренер «Фейеноорда» может возглавить «Ливерпуль».

Сообщается, что в таком случае рулевой не будет влиять на трансферы «красных», этим займется спортивный директор Ричард Хьюз.

Руководить работой вышеназванных специалистов будет Майкл Эдвардс, который является исполнительным директором по футбольным вопросам в Fenway Sports Group.