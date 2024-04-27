Слот не будет влиять на трансферы в «Ливерпуле»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Ливерпуль».
Сообщается, что в таком случае рулевой не будет влиять на трансферы «красных», этим займется спортивный директор Ричард Хьюз.
Руководить работой вышеназванных специалистов будет Майкл Эдвардс, который является исполнительным директором по футбольным вопросам в Fenway Sports Group.
вот и все вот так бесславно паршиво и позорно заканчивается некогда золотая и прекрасная эра Ливерпуля Клоппа.
Теперь Арне Слот новый тренер Ливерпуля.
Мне кажется, Слот это такой Алонсо на минималках.
За плечами только одна крупная победа и привлекательный футбол.
Эредевизию не особо смотрю, но возникает вопрос, конечно, справится ли в гораздо более сильной лиге?! Много вопросов.
Хорошо что структура управления в Ливерпуле четко сформирована.
Слот буде отвечать только за тренерскую работу.
а трансферы, так понимаю, они будут согласовываться совместно.
Не получится у Слота - Ливерпуль наймет другого.
Но не Хави Алонсо.
Т.к. судя по ситуации испанец спланировал себе дорогу в Реал через пару сезонов, ничего не поделаешь.
Салах наверно, уже говорит агенту поискать ему новое место работы.
вот и все вот так бесславно паршиво и позорно заканчивается некогда золотая и прекрасная эра Ливерпуля Клоппа.
Теперь Арне Слот новый тренер Ливерпуля.
Мне кажется, Слот это такой Алонсо на минималках.
За плечами только одна крупная победа и привлекательный футбол.
Эредевизию не особо смотрю, но возникает вопрос, конечно, справится ли в гораздо более сильной лиге?! Много вопросов.
Хорошо что структура управления в Ливерпуле четко сформирована.
Слот буде отвечать только за тренерскую работу.
а трансферы, так понимаю, они будут согласовываться совместно.
Не получится у Слота - Ливерпуль наймет другого.
Но не Хави Алонсо.
Т.к. судя по ситуации испанец спланировал себе дорогу в Реал через пару сезонов, ничего не поделаешь.
Салах наверно, уже говорит агенту поискать ему новое место работы.