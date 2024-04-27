Конте согласился стать главным тренером «Наполи»

«Наполи» близок к назначению Антонио Конте новым главным тренером.
По информации Tutto Napoli со ссылкой на Rai Sport, специалист достиг соглашения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом о трёхлетнем контракте.
Последней командой Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года.
Спалетти не просто так ушел после чемпионского сезона. Лучано знал, что на новый успех нужны новые приобретения, но клуб их не в состоянии позволить.
Так с чего теперь они раскошелятся при Конте?
Конте максимально токсичный специалист, поэтому будут очередные дрязги, скандалы и уход спустя полгода без видимых результатов
Спалетти не просто так ушел после чемпионского сезона. Лучано знал, что на новый успех нужны новые приобретения, но клуб их не в состоянии позволить.
Так с чего теперь они раскошелятся при Конте?
Конте максимально токсичный специалист, поэтому будут очередные дрязги, скандалы и уход спустя полгода без видимых результатов