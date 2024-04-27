Конте согласился стать главным тренером «Наполи»

1714196099

вчера, 08:34

«Наполи» близок к назначению новым главным тренером.

По информации Tutto Napoli со ссылкой на Rai Sport, специалист достиг соглашения с президентом клуба о трёхлетнем контракте.

Последней командой Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года.