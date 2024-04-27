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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Конте согласился стать главным тренером «Наполи»

вчера, 08:34

«Наполи» близок к назначению Антонио Конте новым главным тренером.

По информации Tutto Napoli со ссылкой на Rai Sport, специалист достиг соглашения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом о трёхлетнем контракте.

Последней командой Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:22
Ничего хорошего из этого не выйдет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:35, ред.
Впереди эпохальные интервью Антонио.
и мы узнаем, что Конте был недоволен тем, что Наполи
не соответствовал его ожиданиям. и т.д.и т.п.
подобными спитчами тренер как бы снимает с себя ответственность.
у Конте ни в одном клубе не получается работать на перспективу.
загибаем пальцы:
Ювентус фактически 2,5 сезона и скандальный уход.
сб. Италии чуть больше 2 года
Челси и Интер 4 сезона на двоих
Тоттенхэм по моему 1,5 сезона, дальше асситент Конте рулил командой.
в теории он чем то прав, но на практике - нет.
1. выносить сор из избы- не самый лучший способ мотивировать.
2. он не разу не ушел с миром, все таки есть в нем что то не самое чистое...
во общем характер тяжелый.
Наполи готов рискнет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:43, ред.
Это максимально глупое решение, как для Конте, так и для Наполи. Конте нужны траты, а откуда деньги на его капризы у Наполи?

Спалетти не просто так ушел после чемпионского сезона. Лучано знал, что на новый успех нужны новые приобретения, но клуб их не в состоянии позволить.

Так с чего теперь они раскошелятся при Конте?

Конте максимально токсичный специалист, поэтому будут очередные дрязги, скандалы и уход спустя полгода без видимых результатов
balalay
balalay
вчера в 10:27
это означает, что менять Пиоли в Милане больше не на кого - Зидан ограничил клубы которые будет тренировать тремя, Милан в список не входит, а остальные свободные тренеры только хуже Пиоли
112910415
112910415
вчера в 09:25
круто !
подождём подтверждения
shlomo
shlomo
вчера в 09:20
Интересная получается.... а заголовке согласился, а по тексту близок..... посмотрим на итог.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:17
Посмотрим, что станет с Наполи. Мгновенные результаты вряд ли будут...
Вещий
Вещий
вчера в 09:14
Не думаю что это удачный выбор для Наполи
6ysvk2xd63wd
6ysvk2xd63wd
вчера в 09:13
Задача стоит снова вернуться в Лигу Чемпионов.
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 09:07
Стоит пожелать ему удачи в работе в новом клубе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:07
нереально
happy 50
happy 50
вчера в 08:36
Видимо дали ему финансовые гарантии усиления состава.
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