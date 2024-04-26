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Тен Хаг может вернуться в «Аякс»

вчера, 22:54

«Аякс» активно ищет нового главного тренера.

В список интересов клуба вошли: Эрик тен Хаг, Грэм Поттер и Франческо Фариоли.

Тен Хаг является одним из наиболее реальных вариантов, поскольку этот специалист ранее уже работал с данной командой, а сейчас он близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Поттер, который после увольнения из «Челси» пока что не работал, хочет дождаться более престижного предложения, как один из вариантов — от МЮ.

Фариоли успешно работает с «Ниццей», коллектив претендует на выход в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
так будет лучше для всех
z39f5yn4ke6p
z39f5yn4ke6p
сегодня в 05:05
Выбор не самый грандиозный...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:10
Назад, в родные пенаты. Дома и стены помогают...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 00:03
Так будет лучше – и для «Аякса», и для Тен Хага, но это шаг назад.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:52
должен спасать родной клуб. в Аяксе полный бардак.
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