Тен Хаг может вернуться в «Аякс»

«Аякс» активно ищет нового главного тренера.
В список интересов клуба вошли: Эрик тен Хаг, Грэм Поттер и Франческо Фариоли.
Тен Хаг является одним из наиболее реальных вариантов, поскольку этот специалист ранее уже работал с данной командой, а сейчас он близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».
Поттер, который после увольнения из «Челси» пока что не работал, хочет дождаться более престижного предложения, как один из вариантов — от МЮ.
Фариоли успешно работает с «Ниццей», коллектив претендует на выход в Лигу чемпионов.