Тен Хаг может вернуться в «Аякс»

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вчера, 22:54

«Аякс» активно ищет нового главного тренера.

В список интересов клуба вошли: , и .

Тен Хаг является одним из наиболее реальных вариантов, поскольку этот специалист ранее уже работал с данной командой, а сейчас он близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Поттер, который после увольнения из «Челси» пока что не работал, хочет дождаться более престижного предложения, как один из вариантов — от МЮ .

Фариоли успешно работает с «Ниццей», коллектив претендует на выход в Лигу чемпионов.