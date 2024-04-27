Аморим по своей вине не станет тренером «Ливерпуля». Решился на шантаж, клуб переключился на Слота

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сегодня, 16:50

Арне – тоже неоднозначный выбор.

Аморим решил давить на «Ливерпуль» – это была плохая идея

Вопрос о наследнике Юргена Клоппа поднимается регулярно, начиная с зимы. Были в шорт-листе тренеры, которые сейчас на слуху, – тот же Хаби Алонсо. Но испанец решил продолжить строить топ-проект в «Байере». А мерсисайдцы переключились на других менеджеров.

Что ещё важно. Рубен Аморим с 2020 года выстраивает топ-команду в «Спортинге» и теперь созрел для выхода на европейский рынок. Спрос на специалиста возрос – на него претендовала «Барселона» (Хави переиграл решение уходить – необходимость тренера снимается), также побороться была готова «Бавария». «Ливерпуль» при выборе наставника опирался на идею взять молодого коуча, который бы вырос в клубе и продвигал атакующий футбол.

Конечно, при таком развитии ситуации португальцу хотелось побыстрее решить вопрос со своим будущим – совсем скоро завершится сезон. «Ливерпуль» его привлёк – при этом сам клуб вёл дела неспешно, стороны достигли лишь устной договорённости.

И тогда Рубен совершил роковую ошибку – отправился в Лондон на переговоры с «Вест Хэмом». Так португалец хотел надавить на «красных», чтобы те быстрее приняли окончательное решение о назначении. Самим мерсисайдцам такой подход не понравился – они вышли из переговоров. Тем более была альтернатива.

Теперь фаворит – Арне Слот

Голландец – среди относительно молодых специалистов, на которых возрастает спрос в Европе. Когда «Ливерпуль» только присматривался к варианту с менеджером «Фейеноорда», на него претендовали всё те же «Бавария», «Барселона» и «Милан». Для самого специалиста наиболее привлекательным оказался вариант как раз с английским грандом.

Вот отличие от случая с Аморимом, здесь чувствуется искренность – Слот честно говорит о своих желаниях:

Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, так что я пока воздержусь [от дальнейших комментариев]. Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но я полностью уверен в этом.

Отступные за менеджера требуют солидные – изначально сообщалось о 9 миллионах евро, итоговый ценник, по слухам, составит 13-15 млн. Но «красные» готовы платить, главное – чтобы Арне продолжил вектор, заложенный Клоппом. Сообщается, что вопрос уже решён. Сам немец в этом не сомневается:

Если он тот, кто хочет заполучить эту работу, мне многое в этом нравится. Мне нравится то, как играет его команда, и все, что я слышу о нем как о человеке, свидетельствует, что он славный парень. Я более чем доволен, все это звучит очень здорово. Это лучшая работа на свете, лучший клуб в мире. И, похоже, Слоту поможет то, что «Ливерпуль» заканчивает сезон не на пике, поэтому будет что улучшить.

Детали сделки, судя по последним подробностям, уже улажены – и скоро Слот блеснёт своей лысиной на «Энфилде».

Есть серьёзные риски

Нельзя игнорировать риски, связанные с 45-летним специалистом. Аргументы в его пользу – победа в минувшем чемпионате Нидерландов, финал Лиги конференций-2022. Теперь готовы забрать серебро Эредивизие.

Но такой шаг – серьёзная опасность. Прежде всего из-за особенностей футбола в Голландии. Их чемпионат серьёзно отличается от любого другого – тут команды куда более раскрепощённые, футбол ориентирован на атаку даже в ущерб обороне, куда меньше накал борьбы. Поэтому голландские футболисты часто не приживаются за рубежом, вон – Коди Гакпо до сих пор не адаптировался к интенсивности АПЛ . И ведь то же самое – с тренерскими кадрами. Просто в их случае такой эффект переносится на продвигаемые принципы.

Слот к тому же не работал за пределами Эредивизие – и нет уверенности, что свою философию он сможет примирить с агрессией Премьер-Лиги, найти точки соприкосновения. Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер видит в таком риске недостаток топ-тренеров на рынке:

Думаю, переход из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» – огромный скачок. Это показывает, что на данный момент есть дефицит настоящих топ-тренеров, если взглянуть на то, кого «Ливерпуль» хотел заполучить.

Такому «Ливерпулю» нужен опытный тренер

Тут всё просто и логично. Коллектив только миновал тотальный спад – и Клопп на опыте и знании клубной структуры, внутреннего рынка выстроил основу для новой команды. Да, это проект со вполне чемпионскими амбициями. Но в зародыше – игроки только обрастают опытом и привыкают к новым высотам. Ни Эндо, ни Собослаи, ни МакАллистер, ни кто-либо ещё из обновлённого состава «красных» с такой гонкой раньше не сталкивался.

И на следующий год конкуренция будет всё той же – чтобы удержать позиции и сократить отставание («Арсенал» и «Сити» всё же выглядят монолитными), нужен тренер, понимающий реалии чемпионата. Такой, который поведёт за собой эту молодёжь, поможет в становлении. Преображение при Клоппе получилось стремительным потому, что он уже боролся за чемпионство, победу в ЛЧ – прошёл огонь и воду, знал, что нужно делать.

Арне Слот не поведёт. Он будет учиться, как и весь обновлённый «Ливерпуль». Это важно понимать изначально. Если руководство мерсисайдцев понимает это и принимает вытекающие риски – выбор отличный, просто потребуется время и терпение. Если нет – смысла в таком решении нет никакого. У Слота нет ресурсов, чтобы «с колёс» делать разницу.