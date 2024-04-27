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Арне Слот возглавит «Ливерпуль»

вчера, 08:48

Новым главным тренером «Ливерпуля» по окончании сезона станет Арне Слот, в данный момент возглавляющий «Фейеноорд».

По информации источника, заключено соглашение о компенсации за уход специалиста из роттердамского клуба, также стороны договорились по всем деталям контракта.

Под руководством Слота «Фейеноорд» доходил до финала Лиги конференций, в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов, а в этом выиграл Кубок страны.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:04
не только Клопп свалит я думаю ещё два три ключевых игрока тоже уйдут поэтому пока новых приобретут пока их Слот слотает в хорошую колоду на это год полтора уйдёт, а там глядишь и Слот уплывёт всегда смена тренера такого уровня как Клопп даётся любой команде непросто
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:03
Жаль только лишь Фейеноорд, уже не будет таким как сейчас.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:03, ред.
Арне Слот это не тренер бороться за титул в АПЛ , может какой то кубок выиграет , кубок лиги и тд, Руководство Ливерпуля будет довольствоваться если команда будет регулярно будет выступать в лч. На долгие годы два клуба только будет претендовать на титул это Арсенал и Сити, вот между этими командами будет борьба.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:24
новый тренер это всегда кот в мешке. даже топ-тренер не дает никаких гарантий. слишком много факторов может повлиять на успех.
многое зависит от реальных и объективных задач, которое ставит руководство.
если борьба за титул -- это одно.
если нахождение в топ 4 и выход в ЛЧ - думаю, нынешний стиль поможет Слоту держаться на плаву. просто уж очень сильны и стабильны конкуренты.
а когда наладятся игра Челси и МЮ, тот еще Кувалдинг в АПЛе друг на друга.
прямо сейчас Вест Хэм замахнулся молотком на Ливерпуль.
Nyyrikki
Nyyrikki ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 15:05
Это и так понятно, даже сейчас это так.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Nyyrikki (раскрыть)
вчера в 14:16
Арсенал будет единственным конкурентом в следующем сезоне
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:24
Уровень Эредивизи сравним с Чемпионшипом, хотя была информация что доход клубов Чемпионшипа сравним с Ла Лигой и Бундеслигой. Поэтому у Тен Хага не получается, так как уровень Эредивизи не одно и тоже что АПЛ. Неизвестно на каком уровне Эредивизи, но для Слота точно будет сложно, хотя при этом состав команды будет лучше, а вот насколько уровень Слота высок неизвестно, чтобы Ливерпуль боролся за трофеи.
Поэтому все это сомнительно. С таким успехом можно взять коуча из Шипа и не заметить разницу. Была новость о возможности назначения Франка, но даже Франк выступает в АПЛ и при достойно с командой уровня Шеффилд Юнайтед, Ноттингем Форест. У Франка есть стиль, с такой игрой возможно Ливерпуль прибавил бы во многих компонентах игры, чего не хватало при Клоппе, Франк мог бы внести что-то новое в игру Ливерпуля и при не ломая систему игру Клоппа. Возможно Слот снесёт всю систему игры Клоппа и затянет процесс адаптации, как это происходит при Тен Хаге в МЮ. А голландцы любители покупать новых игроков и часто философствовать. Так было при Ван Гале в МЮ и происходит при Тен Хаге в МЮ. При этом неизвестно верным курсом будет идти вся перестройка команды, так как возможно это будет Фейеноорд 2.0 и никаких трофеев у команды не будет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:10
Под зелёным сукном манёвры пошли!)
Странное назначение, но поверим в гипотезу DXTK!
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:58
Привет! Добавь сюда еще Мареску, который вернул Лестер в АПЛ😂😂😂😂
матос
матос ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 11:56
Будет обидно за самый титулованный фк клуб Англии!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ матос (раскрыть)
вчера в 11:53
Да это точно, иначе такое болото безвозвратно засосет.
матос
матос
вчера в 11:40
В любом случае Ливерпуль ожидает перезагрузка , лишь бы не как у манков.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 11:32
Как по конспектам МЮ теперь )
Нужно дать время это второй Фергюсон, Клопп )
Нужно ещё 200 млн на трансферы )
Мы ведём борьбу за все трофеи )
Нужно ещё время )
DXTK
DXTK
вчера в 11:17, ред.
Мне кажется Ливерпуль не рассматривает кандидатуру Слота как постоянную, Просто поставят, чтобы пусто место не было, да и дешевле, чем договариваться с Нагельсманном или Тухелем, у которых получится или нет, поскольку команда явно на спаде, будет после ухода Клопп и чтобы сильно не рисковать берут голландца. Им нужно подождать когда Алонсо уйдет из Байера, что бы к нему подкатить и заманить испанца в АПЛ...........

PS И потом прежде чем ахать, нужно понять какой футбол ставит Слот, раз его выбрали значит его футбол им ближе. Вон Тоттенхэм выбрал Постекоглу, и показывают привлекательный футбол, прежде чем тренера сразу критиковать подождать надо.....Клопп тоже не сразу в Ливерпуле стал побеждать.
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 10:45
Все делают так, что у Гвардиолы вообще не осталось конкурентов. Браво - Челси, МЮ, Ливерпуль.
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:33
АПЛ- Английская Примера Лысых!))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:25
Желаю Ливерпулю всего хорошего , но какие-то предчувствия от этого назначения нехорошие
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:17
Скорее всего следующий сезон будет адаптационный, сразу от него что-то требовать не вижу смысла
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:10
Возможно, если Эрик Тен Хаг останется у руля МЮ, то матчи МЮ против Ливерпуля будут выглядеть так))))
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:06
Манкам завидуют. Вот и решили тоже голландского тренера-чемпиона себе завести.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:17
Непонятно по каким критериям они его выбирали
8swqzznyj6g6
8swqzznyj6g6
вчера в 09:14
Похоже выбирали из одной единственной кандидатуры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:12
Тогда ждём от Клоппа 'дембельский аккорд" на конец этого сезона....)
58qecnmnbchk
58qecnmnbchk
вчера в 09:11
Всё к этому и шло, но Клоппа заменить ему будет очень трудно.
112910415
112910415
вчера в 09:09
мы уже привыкли к этой мысли !
emvjafx5jup8
emvjafx5jup8
вчера в 09:08
Пусть ему повезет в Ливерпуле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:58
Посмотрим значит скоро на его работу.
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