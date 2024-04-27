Арне Слот возглавит «Ливерпуль»

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вчера, 08:48

Новым главным тренером «Ливерпуля» по окончании сезона станет , в данный момент возглавляющий «Фейеноорд».

По информации источника, заключено соглашение о компенсации за уход специалиста из роттердамского клуба, также стороны договорились по всем деталям контракта.

Под руководством Слота «Фейеноорд» доходил до финала Лиги конференций, в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов, а в этом выиграл Кубок страны.