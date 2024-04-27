Арне Слот возглавит «Ливерпуль»

Новым главным тренером «Ливерпуля» по окончании сезона станет Арне Слот, в данный момент возглавляющий «Фейеноорд».
По информации источника, заключено соглашение о компенсации за уход специалиста из роттердамского клуба, также стороны договорились по всем деталям контракта.
Под руководством Слота «Фейеноорд» доходил до финала Лиги конференций, в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов, а в этом выиграл Кубок страны.
PS И потом прежде чем ахать, нужно понять какой футбол ставит Слот, раз его выбрали значит его футбол им ближе. Вон Тоттенхэм выбрал Постекоглу, и показывают привлекательный футбол, прежде чем тренера сразу критиковать подождать надо.....Клопп тоже не сразу в Ливерпуле стал побеждать.
PS И потом прежде чем ахать, нужно понять какой футбол ставит Слот, раз его выбрали значит его футбол им ближе. Вон Тоттенхэм выбрал Постекоглу, и показывают привлекательный футбол, прежде чем тренера сразу критиковать подождать надо.....Клопп тоже не сразу в Ливерпуле стал побеждать.
Поэтому все это сомнительно. С таким успехом можно взять коуча из Шипа и не заметить разницу. Была новость о возможности назначения Франка, но даже Франк выступает в АПЛ и при достойно с командой уровня Шеффилд Юнайтед, Ноттингем Форест. У Франка есть стиль, с такой игрой возможно Ливерпуль прибавил бы во многих компонентах игры, чего не хватало при Клоппе, Франк мог бы внести что-то новое в игру Ливерпуля и при не ломая систему игру Клоппа. Возможно Слот снесёт всю систему игры Клоппа и затянет процесс адаптации, как это происходит при Тен Хаге в МЮ. А голландцы любители покупать новых игроков и часто философствовать. Так было при Ван Гале в МЮ и происходит при Тен Хаге в МЮ. При этом неизвестно верным курсом будет идти вся перестройка команды, так как возможно это будет Фейеноорд 2.0 и никаких трофеев у команды не будет.
Поэтому все это сомнительно. С таким успехом можно взять коуча из Шипа и не заметить разницу. Была новость о возможности назначения Франка, но даже Франк выступает в АПЛ и при достойно с командой уровня Шеффилд Юнайтед, Ноттингем Форест. У Франка есть стиль, с такой игрой возможно Ливерпуль прибавил бы во многих компонентах игры, чего не хватало при Клоппе, Франк мог бы внести что-то новое в игру Ливерпуля и при не ломая систему игру Клоппа. Возможно Слот снесёт всю систему игры Клоппа и затянет процесс адаптации, как это происходит при Тен Хаге в МЮ. А голландцы любители покупать новых игроков и часто философствовать. Так было при Ван Гале в МЮ и происходит при Тен Хаге в МЮ. При этом неизвестно верным курсом будет идти вся перестройка команды, так как возможно это будет Фейеноорд 2.0 и никаких трофеев у команды не будет.