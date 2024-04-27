В «Милане» хотят, чтобы Лопетеги возглавил команду в новом сезоне

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вчера, 10:34

является основным кандидатом на должность главного тренера «Милана» в следующем сезоне. Во время переговоров он произвёл очень хорошее впечатление на руководство итальянского клуба. Также «Вест Хэм» хотел пригласить Лопетеги, но сообщается, что он отдаёт предпочтение «Милану».

Испанец возглавлял: «Райо Вальекано», резервную команду «Реала», молодёжные сборные Испании, «Порту», основную сборную Испании, «Реал», «Севилью» и «Вулверхэмптон». Лопетеги выигрывал чемпионаты Европы для команд до 19 лет и до 21 года, а также Лигу Европы. С августа 2023 года 57-летний специалист находится в статусе свободного агента.