В «Милане» хотят, чтобы Лопетеги возглавил команду в новом сезоне

Хулен Лопетеги является основным кандидатом на должность главного тренера «Милана» в следующем сезоне. Во время переговоров он произвёл очень хорошее впечатление на руководство итальянского клуба. Также «Вест Хэм» хотел пригласить Лопетеги, но сообщается, что он отдаёт предпочтение «Милану».
Испанец возглавлял: «Райо Вальекано», резервную команду «Реала», молодёжные сборные Испании, «Порту», основную сборную Испании, «Реал», «Севилью» и «Вулверхэмптон». Лопетеги выигрывал чемпионаты Европы для команд до 19 лет и до 21 года, а также Лигу Европы. С августа 2023 года 57-летний специалист находится в статусе свободного агента.
все тренеры "высшего" общества в сильных клубах добиваются успеха (чаще всего) - у всех гвардиол, зиданов, анчелотти и прочих процент побед в хороших клубах растет по сравнению с клубами рангом ниже если они их тренировали
у анчелотти в реале процент побед (70%) несоизмеримо выше чем в эвертоне (46%) - это логично
но у лопегтгуя в реале в 2018 году только 42% после сборной Испании 2016-2018 - 70%... это самая настоящая непосредственная правда об уровне тренера
32% в его вулверхэмптоне вообще прекрасны безусловно, что он не утопил эту команду, но зачем он вообще Милану?????????? его "опыт борьбы за выживание в АПЛ"? зачем?
все тренеры "высшего" общества в сильных клубах добиваются успеха (чаще всего) - у всех гвардиол, зиданов, анчелотти и прочих процент побед в хороших клубах растет по сравнению с клубами рангом ниже если они их тренировали
у анчелотти в реале процент побед (70%) несоизмеримо выше чем в эвертоне (46%) - это логично
но у лопегтгуя в реале в 2018 году только 42% после сборной Испании 2016-2018 - 70%... это самая настоящая непосредственная правда об уровне тренера
32% в его вулверхэмптоне вообще прекрасны безусловно, что он не утопил эту команду, но зачем он вообще Милану?????????? его "опыт борьбы за выживание в АПЛ"? зачем?