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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

В «Милане» хотят, чтобы Лопетеги возглавил команду в новом сезоне

вчера, 10:34

Хулен Лопетеги является основным кандидатом на должность главного тренера «Милана» в следующем сезоне. Во время переговоров он произвёл очень хорошее впечатление на руководство итальянского клуба. Также «Вест Хэм» хотел пригласить Лопетеги, но сообщается, что он отдаёт предпочтение «Милану».

Испанец возглавлял: «Райо Вальекано», резервную команду «Реала», молодёжные сборные Испании, «Порту», основную сборную Испании, «Реал», «Севилью» и «Вулверхэмптон». Лопетеги выигрывал чемпионаты Европы для команд до 19 лет и до 21 года, а также Лигу Европы. С августа 2023 года 57-летний специалист находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 14:09, ред.
это будет самый чудовищный выбор в истории Милана
все тренеры "высшего" общества в сильных клубах добиваются успеха (чаще всего) - у всех гвардиол, зиданов, анчелотти и прочих процент побед в хороших клубах растет по сравнению с клубами рангом ниже если они их тренировали
у анчелотти в реале процент побед (70%) несоизмеримо выше чем в эвертоне (46%) - это логично
но у лопегтгуя в реале в 2018 году только 42% после сборной Испании 2016-2018 - 70%... это самая настоящая непосредственная правда об уровне тренера
32% в его вулверхэмптоне вообще прекрасны безусловно, что он не утопил эту команду, но зачем он вообще Милану?????????? его "опыт борьбы за выживание в АПЛ"? зачем?
7q63jjd56r8d
7q63jjd56r8d
вчера в 13:21
Опыта у него вполне достаточно.
112910415
112910415
вчера в 12:41
если руководство им очаровалось, значит так тому и быть !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:12
сегодня супер матч в Турине, Ювентус - Милан. Нельзя проиграть еще и зебрам после недавнего поражения с Интером. Только победа!
но Пиоли больше нельзя оставлять.
Де Дзерби больше подошел бы миланскому суперклубу.
читал, что фанаты Curva Sud поддерживают Де Дзерби.
Роберто сформировался именно в Милане, его команды демонстрируют прекрасную атакующую игру, и у него все ладится в Брайтоне.
АПЛ серьезное испытание на прочность тренерских идей.
считаю, что Де Дзерби достойно прошел эти испытания.
За ним игроки пойдут, готовые биться за цвета клуба.
или Тьяго Мотта, тренер Болоньи. отличный тренер для Милана.
легенды россонери Капелло и Сакки считают его идеальным вариантом для Милана. за целеустремленности, смелости, идей.
тогда легче стало бы подписать Джошуа Зиркзе. Мотта прекрасно знает игрока.
Интер и Ювентус тоже интересуются голландцем, но россонери их опережают.
Кстати, кумиром детства Джошуа назвал Златана Ибрагимовича.
Лопетеги значит, Лопетеги. Его поддерживает Монкада, шеф скаутов.
а Монкада становится тем человеком, который воплощает в жизнь новую стратегию клуба. именно Монкада настаивает на подписании Хулена Лопетеги.
новостей много и интересного тоже много.
Главное теперь с тренером угадать и купить цз опорника и напа.
И реально побороться за скудетто с Интером.
матос
матос
вчера в 12:00
Милан великий клуб , спору 0, ну можно же раскошелиться на коучей по круче? Лопетеги как по мне испанская версия Пиоли!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 10:42
Пусть попробуют, тренера все равно надо менять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:41
Решать будут хозяева клуба им платить деньги...
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