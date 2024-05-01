Слот подпишет полузащитника «Фейеноорда» в «Ливерпуль»

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вчера, 12:22

Полузащитник «Фейеноорда» может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

По данным источника, , который возглавит «красных» в следующем сезоне, обозначил молодого хавбека в качестве главной трансферной цели на лето.