Слот подпишет полузащитника «Фейеноорда» в «Ливерпуль»

Полузащитник «Фейеноорда» Квентин Тимбер может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
По данным источника, Арне Слот, который возглавит «красных» в следующем сезоне, обозначил молодого хавбека в качестве главной трансферной цели на лето.
Полузащитник «Фейеноорда» Квентин Тимбер может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
По данным источника, Арне Слот, который возглавит «красных» в следующем сезоне, обозначил молодого хавбека в качестве главной трансферной цели на лето.
главное , чтобы был толк
пока что Слот как коуч красных темная лошадка, АПЛ это далеко не Эредивизия
главное , чтобы был толк
пока что Слот как коуч красных темная лошадка, АПЛ это далеко не Эредивизия
Тимбер действительно перерос Эрадивизию несмотря на свой возраст. Игрок очень интересный, может сыграть и в опорной зоне классическую шестерку, и ближе к атаке в роли восьмерки(тут он кстати более полезен). Хотел бы видеть его в Арсенале, оба брата играли бы у нас, но увы, Артета за ним не пойдет. Думаю Тимбер усилит Ливерпуль и поможет Слоту в работе.
Тимбер действительно перерос Эрадивизию несмотря на свой возраст. Игрок очень интересный, может сыграть и в опорной зоне классическую шестерку, и ближе к атаке в роли восьмерки(тут он кстати более полезен). Хотел бы видеть его в Арсенале, оба брата играли бы у нас, но увы, Артета за ним не пойдет. Думаю Тимбер усилит Ливерпуль и поможет Слоту в работе.