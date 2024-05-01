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Слот подпишет полузащитника «Фейеноорда» в «Ливерпуль»

вчера, 12:22

Полузащитник «Фейеноорда» Квентин Тимбер может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

По данным источника, Арне Слот, который возглавит «красных» в следующем сезоне, обозначил молодого хавбека в качестве главной трансферной цели на лето.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:42
ну разумно взять с собой пару-тройку "своих" игроков
главное , чтобы был толк
пока что Слот как коуч красных темная лошадка, АПЛ это далеко не Эредивизия
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:19
Именно этого я и ожидал и тут кстити писал подобный комент.
Тимбер действительно перерос Эрадивизию несмотря на свой возраст. Игрок очень интересный, может сыграть и в опорной зоне классическую шестерку, и ближе к атаке в роли восьмерки(тут он кстати более полезен). Хотел бы видеть его в Арсенале, оба брата играли бы у нас, но увы, Артета за ним не пойдет. Думаю Тимбер усилит Ливерпуль и поможет Слоту в работе.
Вещий
Вещий
вчера в 12:46
Ну наверное его и купят для тренера. Удачи и тренеру и игроку в следующем сезоне.
Гость
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