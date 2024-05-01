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«Арсенал» может отпустить Жезуса летом

вчера, 10:23

«Арсенал» готов продать нападающего Габриэла Жезуса летом. Клуб выслушает предложения по бразильцу.

Контракт футболиста рассчитан до 2027 года, но главный тренер Микель Артета не сможет гарантировать ему игровое время в следующей кампании.

У Жезуса 8 голов и 7 ассистов в 33 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:42
Жезус конечно же хороший игрок, но травмы не дают ему в полной мере показывать футбол высокого уровня! Габи пахарь, отлично играет в прессинге, командный игрок, но вот то, что на него нельзя расчитывать на протяжение всего сезона заставляет Артету пойти на такой шаг, хотя именно Артета и брал Жезуса под свою игровую модель.
Думаю, Жезусу нужно сменить АПЛ на ЛаЛигу или СериюА, там не такой силовой и интенсивный футбол, глядишь станет топчиком
shlomo
shlomo
вчера в 10:36
Тренеру виднее кто должен играть в основе
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