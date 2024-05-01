«Арсенал» может отпустить Жезуса летом

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вчера, 10:23

«Арсенал» готов продать нападающего летом. Клуб выслушает предложения по бразильцу.

Контракт футболиста рассчитан до 2027 года, но главный тренер не сможет гарантировать ему игровое время в следующей кампании.

У Жезуса 8 голов и 7 ассистов в 33 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне.