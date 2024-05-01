«Арсенал» может отпустить Жезуса летом

«Арсенал» готов продать нападающего Габриэла Жезуса летом. Клуб выслушает предложения по бразильцу.
Контракт футболиста рассчитан до 2027 года, но главный тренер Микель Артета не сможет гарантировать ему игровое время в следующей кампании.
У Жезуса 8 голов и 7 ассистов в 33 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне.
Думаю, Жезусу нужно сменить АПЛ на ЛаЛигу или СериюА, там не такой силовой и интенсивный футбол, глядишь станет топчиком
Думаю, Жезусу нужно сменить АПЛ на ЛаЛигу или СериюА, там не такой силовой и интенсивный футбол, глядишь станет топчиком