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Матч между Таджикистаном и Россией может пройти в 2025 или 2026 году

вчера, 11:56

В пресс-службе Федерации футбола Таджикистана рассказали, когда может состояться товарищеский матч со сборной России.

2 мая генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что Таджикистан обращался с просьбой провести игру в России.

У нас 6 и 11 июня будут матчи в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Иордании и Пакистана соответственно. На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путёвку на мировое первенство. Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Пока детальных разговоров по поводу матча со сборной России не было, ещё рано об этом говорить. В ноябре 2022 года мы играли в Душанбе, тогда между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках него юношеские сборные играли в Душанбе и в Турции. Если ответный матч между основными сборными состоится, то он также будет полезен для обеих команд.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:28
Как всё это тоскливо.
lotsman
lotsman
вчера в 12:49
До 26 года ещё дожить надо, а потом планировать.
112910415
112910415
вчера в 12:38
короче, пройдёт когда-нибудь !
drug01
drug01
вчера в 11:58
Это планы хорошие, жаль что долго ждать!
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