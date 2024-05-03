Матч между Таджикистаном и Россией может пройти в 2025 или 2026 году

В пресс-службе Федерации футбола Таджикистана рассказали, когда может состояться товарищеский матч со сборной России.

2 мая генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов сообщил, что Таджикистан обращался с просьбой провести игру в России.

У нас 6 и 11 июня будут матчи в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Иордании и Пакистана соответственно. На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путёвку на мировое первенство. Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Пока детальных разговоров по поводу матча со сборной России не было, ещё рано об этом говорить. В ноябре 2022 года мы играли в Душанбе, тогда между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках него юношеские сборные играли в Душанбе и в Турции. Если ответный матч между основными сборными состоится, то он также будет полезен для обеих команд.