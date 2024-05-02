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Сборная России сыграет с командой Беларуси 7 июня

вчера, 14:15
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.06.2024 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Беларуси 7 июня.

Игра состоится в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Матч будет первым выездным для сборной России в 2024 году.

Время начала матча и информация о продаже билетов будут объявлены дополнительно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:04
Каждые три дня теперь РФС будет нам об этом сообщать...?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
Да, да, мира. Это вы правильно заметили и к месту. Два года назад от нас ушёл Леонид Борткевич, солист ансамбля, вечная ему память. Часто слушаю на Ю-тубе песни в его исполнении. Сердечность и доброта. Спасибо, что вспомнили. Низкий поклон белорусам.
112910415
112910415
вчера в 18:02
ура, сборной нужно мышцы размять !
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:02
Это решение можно только приветствовать. Интересный матч ожидает нас.
Вообще бы нам надо почаще играть с Белорусью и на клубном уровне и на уровне сборных, ведь всё таки мы родственные народы.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:36, ред.

...слезу пробило....!!! Мира всем!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:55
С белорусами будет интересный матч.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:55
Карпин, а что ты скажешь?
74ffs8uk3bbt
74ffs8uk3bbt
вчера в 14:54
Хоть эта капля радости будет скучаем по играм сборной!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:25
Если бы не наши деньги, белорусы при первой возможности "ушли" в Европу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:16
Вот для чего нужны братские народы!...
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