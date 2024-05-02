Сборная России сыграет с командой Беларуси 7 июня

1714648502

вчера, 14:15

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Беларуси 7 июня.

Игра состоится в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Матч будет первым выездным для сборной России в 2024 году.

Время начала матча и информация о продаже билетов будут объявлены дополнительно.