Сборная России сыграет с командой Беларуси 7 июня

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Беларуси 7 июня.
Игра состоится в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Матч будет первым выездным для сборной России в 2024 году.
Время начала матча и информация о продаже билетов будут объявлены дополнительно.
Вообще бы нам надо почаще играть с Белорусью и на клубном уровне и на уровне сборных, ведь всё таки мы родственные народы.
Вообще бы нам надо почаще играть с Белорусью и на клубном уровне и на уровне сборных, ведь всё таки мы родственные народы.
...слезу пробило....!!! Мира всем!!!
...слезу пробило....!!! Мира всем!!!