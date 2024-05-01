Стала известна дата начала следующего футбольного сезона в России

Футбольный сезон 2024/2025 стартует в России с Суперкубка, который состоится 13 июля.
21 июля пройдёт первый тур РПЛ, а 31 июля начнётся новый розыгрыш Кубка России.
Футбольный сезон 2024/2025 стартует в России с Суперкубка, который состоится 13 июля.
21 июля пройдёт первый тур РПЛ, а 31 июля начнётся новый розыгрыш Кубка России.
"Футбольной сезон 2023/2024 стартует в России с Суперкубка, который состоится 13 июля."
Может 2024/2025?
"Футбольной сезон 2023/2024 стартует в России с Суперкубка, который состоится 13 июля."
Может 2024/2025?
Февраль,Март,Декабрь - приоритетней !!!!
Да здравствует оранжевый мяч !!!!!
Февраль,Март,Декабрь - приоритетней !!!!
Да здравствует оранжевый мяч !!!!!