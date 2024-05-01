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Стала известна дата начала следующего футбольного сезона в России

вчера, 12:50

Футбольный сезон 2024/2025 стартует в России с Суперкубка, который состоится 13 июля.

21 июля пройдёт первый тур РПЛ, а 31 июля начнётся новый розыгрыш Кубка России.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 16:07
Опять двадцать пять !!!!Мы что Испания или Италия чтобы играть осень -весна ????? Новый вид спорта футбол на снегу ??????
nubom
nubom ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:22
Я долго думал, о чем Вы спросили, а потом дошло) ха-ха.. Виноват, каюсь... Выгодно не играть летом, конечно...
112910415
112910415
вчера в 18:18
ну, как всегда ...
lotsman
lotsman ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:10
А выгодно что? Интересно.)
nubom
nubom
вчера в 14:38
Интересно, а ведь кому-то это выгодно...
ABir
ABir
вчера в 14:07
Можно было бы и на пару недель раньше начать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15
Не понял, это что уже "темпоральная фантастика" или нас посетили прошлонавты))
"Футбольной сезон 2023/2024 стартует в России с Суперкубка, который состоится 13 июля."

Может 2024/2025?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:55
Опять 2 самых летних...самых футбольных...самых лучших месяца в году с точки зрения готовности полей - без футбола......

Февраль,Март,Декабрь - приоритетней !!!!

Да здравствует оранжевый мяч !!!!!
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