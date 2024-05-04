«Арсенал» обыграл «Борнмут» и сохранил лидерство в АПЛ

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вчера, 16:31

В рамках 36-го тура АПЛ «Арсенал» дома переиграл «Борнмут». Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий хозяев , реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник упрочил преимущество «Арсенала» (ассистент ). На 90+7-й минуте Райс установил окончательный счёт матча (ассистент Габриэл Жезус).

Данная победа позволила лондонскому клуба набрать 83 очка и остаться на первом месте в турнирной таблице.