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«Арсенал» обыграл «Борнмут» и сохранил лидерство в АПЛ

вчера, 16:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В рамках 36-го тура АПЛ «Арсенал» дома переиграл «Борнмут». Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий хозяев Букайо Сака, реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник Леандро Троссард упрочил преимущество «Арсенала» (ассистент Деклан Райс). На 90+7-й минуте Райс установил окончательный счёт матча (ассистент Габриэл Жезус).

Данная победа позволила лондонскому клуба набрать 83 очка и остаться на первом месте в турнирной таблице.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:08
Пенальти спорный был. И нарушение было вначале на игроуе Борнмута, которогоиза руку тянули. Английскле судейство в этом году самое позорное. Сколько левых Пенальти и не просмотренных ВАРов...
112910415
112910415
вчера в 20:21
побеждать и надеяться !
aNOOBis
aNOOBis ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:38
Тотенхэм демотивирован и скорее сольет с удовольствием, на Ноттингем надежды было больше, жаль не срослось у них, неплохо играли.
Мичел Антонио обещал помочь, хочется ему верить, может быть Фулхэм еще забодается с Сити
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:36
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Я за Вас болею и желаю Вам не останавливаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или как говорят у нас:Weiter machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:33
На шпор надежды нет.....думаю сольют, что бы нам подн94....
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
Здравствуйте, Виктор!!! Спасибо, мы пока в гонке, но всё в руках Сити
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:31
Канониры, с победой нас!!! Команда победила, а это значит мы всё еще в чемпионской гонке! Думаю ждать потери очков от Сити не стоит, главное сейчас самим не терять их(очки), впереди у нас два финала против МЮ и Эвертона нужно набирать 6 очков и надеяться....
По игре скажу так....пенальти 50/50....мог и не ставить, далее, Соланке тянул за футболку Райю и не дал тому нормально сыграть на выходе, тут фол был( нам тоже отменяли такие голы по сезону, когда Уайт сдерживал вратарей), почему судья не удалил Кристи, который мог сломать Сака играя шипами в ногу я не пойму?! Даже желтую не дал, так что и у нас могут бытьь вопросы к судье....
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:20
Поздравляю болельщиков арсенала. Только радоваться победам зная что чемпионство не в их руках как-то не совсем получается. Не важно сколько забьют и как победят, к сожалению все в руках Гвардиолы. Также надежда есть на ТТХ и ВХЮ в последнем туре.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:29
Говорят, когда кажется, надо креститься))) Мне кажется, Арсенал станет чемпионом
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:26
Арсенал с победой! Молодцы!
Тристан
Тристан ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:16
Пусть победит сильнейший. Все трое - Арсенал, МС и Ливерпуль показали достойный результат в этом сезоне. Что качается Вулвз, в первом поединке они обыграли МС, почему бы не повторить успех?
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:15
Ни только в АПЛ, так почти везде
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:14
В АПЛ всегда в пользу больших клубов судят, вот что мне не нравится) Мой Доминатор и без судейских подачек умеет доминировать))
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:12, ред.
Убедительная побед пушкарей! Поздравляю всех болельщиков "Арсенала"!
Да, поначалу не так легко складывался матч, много моментов было у "Арсенала",
но подводила реализация, да и "Борнмут" очень цепко и грамотно играл в обороне.
Но класс пушкарей в конце концов взял верх. Райс - герой матча. Троссард и Хаверц - молодчики. Ещё бы хотелось выделить Салибу, очень надёжно действовавшего в обороне. "Волкам" - удачи в матче против "МС"!
Фиш 4
Фиш 4
вчера в 17:07
Пожелаем победы волкам.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 16:52
Победа не без "осадка".
Гол Семеньо можно бы было и засчитать.
Меня тут назвали персональным хейтером Райя. Мне не нравилось как обошлись с Рамсдейлом, но Райя мне нравился (в Брэнтфорде), сегодня очередной эпизод, когда парень фейлил, но арбитры его прикрыли. Неуверенно сыграл на выходе, Соланке его не слишком очевидно толкал, в общем, частенько более очевидные фолы на вратаре оставляли без внимания. Правда, теперь Арсенал претендент на титул, а им по традиции подсуживают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:41
с победой, пушкари!
allemz
allemz ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 16:41, ред.
Канониры отстрелялись, теперь черед бортовых пушек манчестерского линкора отбиваться дома от набегов стаи волков. Сегодня технологии победят дикую природу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ rnbvqz4fy5q6 (раскрыть)
вчера в 16:41
если бы Артета дал добро на подписания центрфорварда..то стал великим тренером...
а так топ-тренер вечно второй.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:41
По делу разгромили, хотя вопросы по судейству могут возникнуть у Борнмута))
Тристан
Тристан
вчера в 16:38
Сожмем кулачки за волков, канониры!
Capral
Capral
вчера в 16:35
Арсенал с победой, а также, его главных Болельщиков- Павла и Саркиса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну что, ребята- как в песне: "Еще немного, еще чуть-чуть"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только рукой дотянутся- до чемпионства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оно- совсем рядом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rnbvqz4fy5q6
rnbvqz4fy5q6
вчера в 16:34
Арсенал в этом году лучший. Так продолжать играть
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