«Арсенал» обыграл «Борнмут» и сохранил лидерство в АПЛ

В рамках 36-го тура АПЛ «Арсенал» дома переиграл «Борнмут». Счёт в матче на 45-й минуте открыл нападающий хозяев Букайо Сака, реализовав пенальти. На 70-й минуте полузащитник Леандро Троссард упрочил преимущество «Арсенала» (ассистент Деклан Райс). На 90+7-й минуте Райс установил окончательный счёт матча (ассистент Габриэл Жезус).
Данная победа позволила лондонскому клуба набрать 83 очка и остаться на первом месте в турнирной таблице.
Гол Семеньо можно бы было и засчитать.
Меня тут назвали персональным хейтером Райя. Мне не нравилось как обошлись с Рамсдейлом, но Райя мне нравился (в Брэнтфорде), сегодня очередной эпизод, когда парень фейлил, но арбитры его прикрыли. Неуверенно сыграл на выходе, Соланке его не слишком очевидно толкал, в общем, частенько более очевидные фолы на вратаре оставляли без внимания. Правда, теперь Арсенал претендент на титул, а им по традиции подсуживают.
Гол Семеньо можно бы было и засчитать.
Меня тут назвали персональным хейтером Райя. Мне не нравилось как обошлись с Рамсдейлом, но Райя мне нравился (в Брэнтфорде), сегодня очередной эпизод, когда парень фейлил, но арбитры его прикрыли. Неуверенно сыграл на выходе, Соланке его не слишком очевидно толкал, в общем, частенько более очевидные фолы на вратаре оставляли без внимания. Правда, теперь Арсенал претендент на титул, а им по традиции подсуживают.
Да, поначалу не так легко складывался матч, много моментов было у "Арсенала",
но подводила реализация, да и "Борнмут" очень цепко и грамотно играл в обороне.
Но класс пушкарей в конце концов взял верх. Райс - герой матча. Троссард и Хаверц - молодчики. Ещё бы хотелось выделить Салибу, очень надёжно действовавшего в обороне. "Волкам" - удачи в матче против "МС"!
Да, поначалу не так легко складывался матч, много моментов было у "Арсенала",
но подводила реализация, да и "Борнмут" очень цепко и грамотно играл в обороне.
Но класс пушкарей в конце концов взял верх. Райс - герой матча. Троссард и Хаверц - молодчики. Ещё бы хотелось выделить Салибу, очень надёжно действовавшего в обороне. "Волкам" - удачи в матче против "МС"!