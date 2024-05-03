«Фиорентина» одолела «Брюгге» в первой игре 1/2 финала Лиги конференций

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сегодня, 00:22

«Фиорентина» переиграла «Брюгге» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций (3:2).

Риккардо Соттил вывел хозяев поля вперед на 5-й минуте. Ханс Ванакен на 17-й реализовал пенальти и сравнял счет. Андреа Белотти вновь вывел итальянскую команду вперед на 37-й, но Тьяго на 63-й вернул равенство на табло. Победный гол забил Мбала Н'Дзола на 90+1-й.

У гостей на 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Рафаэль Нвадике.

Ответный поединок состоится 8 мая.