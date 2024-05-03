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«Фиорентина» одолела «Брюгге» в первой игре 1/2 финала Лиги конференций

сегодня, 00:22
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Фиорентина» переиграла «Брюгге» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций (3:2).

Риккардо Соттил вывел хозяев поля вперед на 5-й минуте. Ханс Ванакен на 17-й реализовал пенальти и сравнял счет. Андреа Белотти вновь вывел итальянскую команду вперед на 37-й, но Тьяго на 63-й вернул равенство на табло. Победный гол забил Мбала Н'Дзола на 90+1-й.

У гостей на 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Рафаэль Нвадике.

Ответный поединок состоится 8 мая.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:03
С красным флагом победа.... Еле - еле....
В гостях всё будет иначе...
r35jmb36pxwb
r35jmb36pxwb
сегодня в 08:01
Честно говоря думалось, что Фиорентина решит все проблемы с выходом в первой игре.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:48
Сложный матч ожидается у фиалок в гостях
112910415
112910415
сегодня в 05:55
равные шансы по-прежнему
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:48
фиалки много пропускают
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:27
Жаль, а я поставил на Брюгге.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:24
Знатная "перестрелка - посмотрим , чем дома ответят бельгийцы.
Гость
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